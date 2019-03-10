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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan Artan / DHA 
10.03.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Üzerinden tam bir yıl geçti! Hiç bir iz yok...

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Üzerinden tam bir yıl geçti! Hiç bir iz yok...

İran'da geçtiğimiz yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının birinci yılı yarın doluyor. Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala bulunamadı. Kazanın sadece ön raporu açıklanırken nihai rapordan da hala haber yok.

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran (28), Sinem Akay (34), Burcu Gündoğar Urfalı (28), Jasmin Baruh Siloni (30), Liana Hananel (30), Aslı İzmirli (28), Ayşe And (28) ve Eda Uslu (42), Melike Kuvvet’in (39) cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.

BERİL GEBEŞ’İN CENAZESİNDEN HALA HABER YOK  

İş jeti kazasının yarın birinci yılı dolacak olmasına rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı. İran Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili hazırladığı ön raporu açıklarken nihai rapordan da hala haber yok. Açıklanan ön rapor eldeki mevcut verilere göre hazırlanırken ortaya çıkacak yeni veriler ile bulgulara ilave veya değişiklik yapılarak nihai rapor açıklanacak. Kazanın ön raporuna göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı görüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia meydana geliyor. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana geldiği, bu arızanın kaynağı ise henüz belirlenemediğine de ön raporda yer verilmişti. Ön rapordaki kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılara yer verilmişti.

KAZAYLA İLGİLİ ÖN RAPORDA BELİRTİLEN BULGULAR ŞÖYLE SIRALANMIŞTI:

“Uçuşa elverişlilik yönünden her iki pilotun, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, pilot lisanslarının geçerli ve kalifiye oldukları tespit edilmiştir. Her iki pilot da, yetkili  kurumlarda anormal uçuş şartları için eğitim almış olup, bu eğitimleri  başarıyla tamamlamışlardır. Uçağın tüm bakımları yapılmış olup, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası günceldir ve Sharjah meydanından kalkış için herhangi bir engel görülmemektedir. Uçuşun kalkış, tırmanış ve düz uçuş safhalarında saat 14:34:37’ye kadar ekip tarafından herhangi bir anormallik bildirilmemiştir. Uçakta gösterge arızası (göstergenin, uçağın gerçek süratini göstermeyip  hatalı sürat bilgisi vermesi) meydana gelmiş olup bu arızanın kaynağı henüz belirlenememiştir. İlgili sistem tasarımı incelenmelidir. Ekibin ilgili arızaya karşı verdiği tepkiler ve motor takatinin düşürülmesi, uçağın stall(havada tutunamamasına) durumuna girmesine sebep olmuştur. Dağlık bölgeye çarpmadan önce uçağın kumanda kabiliyeti vardı.Kaza sonucunda herhangi bir uçuş emniyet önerisi henüz hazırlanmamış olup, kazanın incelemesi tamamlandığında nihai raporun sonunda yayınlanacaktır. Uçağın motorları çalışıyor ama stall durumundan çıkamayıp, uçak sürekli anormal durumlara girince her iki motor  da çarpmaya yakın durdu”

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