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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
26.12.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Üzerinden çıkan bu fotoğraflara rağmen öyle bir savunma yaptı ki...

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Üzerinden çıkan bu fotoğraflara rağmen öyle bir savunma yaptı ki...

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye bağlı 'Heyet Tahrir Şam'a üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G., üzerinde ele geçen askeri ünfiformalı elinde silah olan fotoğrafların, terör örgütü üyesi olduğunu göstermeyeceğini iddia etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle bulunan, Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.G.'nin, 2011'de Çeçenistan'da terör örgütü El-Kaide adına faaliyet gösterdiği, 2013'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve 1 yıl sonra yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye'ye kısa süre için gidip, geldiği saptandı. 'Yabancı terörist' şüphesiyle 2017'de Mısır'da yakalanıp, sınır dışı edilen A.G.'nin, sahte pasaportla ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ardından Suriye'ye gidip, terör örgütü El-Kaide'nin 'Suriye yapılanması' 'Fetih El Şam Cephesi' ve 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği öğrenildi. Üzerinde ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen polis ekipleri, A.G.'nin, Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına gösterdiği faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneğine dair görüntüler buldu.

EVDE PARMAK İZİ

Yapılan parmak izi incelemesinde; 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi eğlence merkezi 'Reina'ya düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı saldırıda tutuklanan, Tacikistan asıllı Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaldığı adreste tespit edilen parmak izlerinden birinin A.G.'ye ait olduğu tespit edildi. A.G.'nin, yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye gelmiş olabileceği değerlendirildi. A.G., sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılarak, tutuklandı.

KABUL ETMEDİ

A.G.'nin, emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, esnaf olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. A.G.'nin, Adana'dan İstanbul'a, buradan da Avrupa'ya gitmeyi planladığı belirtildi. Şüphelinin tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede ,"Reina eğlence merkezine Abdulkadir Marsharipov tarafından saldırılması olayına ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur, böyle bir şahsı tanımıyorum. Söz konusu şahsın Başakşehir’deki ikametinde nasıl ve ne şekilde parmak izimin çıktığını bilmiyorum. DEAŞ veya El Kaide örgütü üyesi değilim. Türkiye’ye geliş amacım İngiltere veya başka bir Avrupa ülkesine gitmekti. Türkiye’de herhangi bir saldırı yapmak amacım yoktu. Türkiye’de kaldığım sürelerde araç satışı ve bebek tekstili ürünleri satışıyla ilgili ticari faaliyetler yürüttüm. Üzerimde bulunan fotoğraflar terör örgütü üyesi olduğumu göstermez. Biz Çeçenler Türkleri severiz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı
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