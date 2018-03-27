“Üzerinde zıpkın vardı”

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hızır Erdoğan ve avukatı Yalçın Bingöl katıldı.

"HASARI İNCELEYECEKTİM"

Duruşmada savunmasını yapan Erdoğan şunları anlattı: “Su bayisi dükkanında yatıp kalkarım. Olay günü gece saat 03.00 sıralarında uykudayken, birisi dükkanın kepenklerine ve camına vurup, küfürler ediyordu. Dışarı baktığımda, karşı kaldırımdaki terzi dükkanının önünde bir kişi elindeki zıpkınla etrafa atış yapıyordu. Terzinin kepengine de atış yapıp deldi. Bu kişi oradan ayrılınca üzerimi giyinip dışarıya çıktım. Terzinin dükkanına bakıp hasarı inceleyecektim. Hava çok soğuk olduğu için gitmedim. Tam su bayiine girerken yalpalayarak birinin geldiğini fark ettim. Öfkeli bir şekilde bana hitaben, ‘Beni mi arıyorsun lan?’ dedi. Baktığımda bu şahsın Alper Engeler olduğunu fark ettim. ‘Sen miydin küfür edip kapıya vuran?’ diye sordum. ‘Benim lan’ diye karşılık verip küfür etti.

"BIÇAĞI SAĞA SOLA SALLADIM"

Montuna doğru davranınca zıpkınını çıkaracağını düşündüm. Bu esnada kaldığım dükkana girip kendimi savunmak için sopa vari bir şey aradım. Bu telaş içinde komedinin üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Alper’e, ‘Defol git, başımı belaya sokma’ dedim. Bıçağı sağa sola salladım. Ben çekileceğini düşünürken, beklemediğim bir şekilde üzerime atladı. Yere düştük ve kendisiyle boğuştuk. Yerde kar vardı. Bir süre sonra ayrıldık ve sol kolu üzerine sert bir şekilde düştü. Bayıldığını düşünerek oradan ayrıldım.

Sabah olmasını beklemek için bir kahvehane ararken arkadaşım beni aradı. Nerede olduğumu sorunca, Koşuyolu’nda bir benzinlikte olduğumu söyledim. Buluştuğumuz sırada polisler gelip beni yakaladı.”

Bu sırada mahkeme başkanı, olayda kullanılan yaklaşık 21 santim uzunluğundaki bıçağı Hızır Erdoğan’a göstererek, aynı bıçak olup olmadığını sordu. Sanık Erdoğan’da, ‘Bu bıçak olabilir, bir diyeceğim yok’ dedi.

Mahkeme Heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.