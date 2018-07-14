Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üzerinde güneşlendiği şişme bot alabora oldu... Çığlık çığlığa yardım istedi ancak...

    Üzerinde güneşlendiği şişme bot alabora oldu... Çığlık çığlığa yardım istedi ancak...

    Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA (DHA)
    14.07.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    ADANA’da Seyhan Baraj Gölü’nde üzerinde güneşlendiği küçük şişme botun alabora olması sonucu suya düşen Tolga Çabuk (23) boğularak hayatını kaybetti.

    Seyhan Baraj Gölü Batı Köprüsü yakınlarında suya giren Tolga Çabuk, şişme botun üzerinde güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra bot alabora oldu, Tolga Çabuk, suya düştü. Yosun ve sazlıkların olduğu karaya yakın bölgede suda çırpınan Çabuk, 'imdat' çığlıkları atarak yardım istedi. Ancak çevrede balık tutan kişiler, suyun derin ve yosunlu olması nedeniyle göle girmekte tereddüt yaşadı. Bir süre sonra Çabuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    SUALTI POLİSLERİ BULDU

    Suya giren itfaiye ekipleri, Çabuk’un olduğu bölgeye ulaşamayınca sualtı polisleri bölgeye çağrıldı. Tüple dalış yapan sualtı polisleri, yaklaşık 15 dakika sonra Tolga Çabuk’u alabora olan botun yakınlarında buldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan Çabuk’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çabuk’un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Üzerinde güneşlendiği şişme bot alabora oldu... Çığlık çığlığa yardım istedi ancak...

    Etiketler: Adana , şişme bot , güneşlenmek
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri