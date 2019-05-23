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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.05.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar!

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Mersin’in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk, üzeri kirli diye koltuğa oturtulmadı.

Minibüs içindeki kameraya yansıyan görüntüde çocuk koltuğa oturuyor. Ancak minibüs kapısına gelen bir kişi çocuğa eliyle bir uyarıda bulunarak, çocuğun öne doğru geçmesini istiyor. Daha sonra çocuğun uyurken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiler üzerine görüntülerin incelenmesinin ardından çocuğa minibüse bindikten sonra şoförün değil bir başkası tarafından müdahalede bulunulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili konuşan minibüs şoförü Ali Sarı, "Yolcu Ziraat Bankası civarından aracımıza bindi. Sanayide indi. İnerken uyumuştu ben uyandırdım. Dışarıdan, güvenlik kamerasından gördüğüm kadarıyla bir başkası müdahale etmiş. Ben yolcuya müdahale etmedim. Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Dikkatim yoldaydı" dedi.

Kendisinin ücretsiz taşıdığı öğrencilerinin olduğunu da aktaran Sarı, "Biz yolcunun parası var, yok diye düşünmeyiz. Biz hizmet sağlarız, parası olana da, olmayana da hizmet veririz" diye konuştu.

Konuyu sosyal medyada görünce psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Sarı, "Sosyal medyada paylaşan kişi ne amaçla paylaşmış bilmiyorum. Yapmadığın bir şeyle suçlanırsan tabi ki psikolojin bozulur. Bizimle yolcu arasında çok diyalog geçmez. Müdahil olursak yola dikkatimizi veremeyiz" şeklinde konuştu.

Kargıcak Kooperatifi Başkanı Murat Erdoğan da minibüs içi görüntülerde çocuğa dışarıdan bir kişinin müdahale ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Çocuğun öne doğru ilerleyince oturduğu yerde yorgunluk hissiyle uyuduğunun anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Şoförle yolcu arasında bir diyalog geçmediğini görüyoruz. Bir bayanın içeride telefonla çekim yaparak, sosyal medyaya olayı aktarmış. Video kayıtlarını incelediğimizde şoförümüzün yolcuya yanlış bir beyanın olmadığını gördüm" dedi.

Herhangi bir kabahatinin olmamasına rağmen tedbiren şoföre 6 ay uzaklaştırma cezası verdiklerini de aktaran Erdoğan, "Yeniden bir değerlendirme ve incelemenin ardından 6 ay sonra şoför arkadaşımızın işini yeniden başlatma kararı alacağız" şeklinde konuştu.

Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan ise kendilerinin de yönetim kurulu toplantısı yaptığını ve çocuğun Erdemli sanayisinde çalışmadığını, Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğun ilçe genelinde çöp topladığının belirlendiğini söyledi.

Böyle bir olayın Erdemli sanayisine mal edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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