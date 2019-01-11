Uzel fabrikasında yangın! "Her yönü ile şüpheli"
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Uzel Fabrikasında bu akşam üstü yangın çıktı. Kapalı durumdaki fabrikanın yönetim binasında meydana gelen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Uzel'in eski çalışanları, "Bu akşam yaşanan yangın her yönü ile şüpheli" dedi.
Bir dönem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biriyken, 2012'de iflas eden Uzel Makina fabrika binasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeni bölgeye itfaiye araçları yanı sıra polis ekipleri de gönderildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.
3 AYDIR GÜVENLİK YOK
Edinilen bilgilere göre, yangın Uze'in yönetim binası olarak kullanılan yerde meydana geldi. İflas idaresi denetiminde olan fabrikada 3 aydır güvenlik görevlisi bulunmuyor. Bu akşam yangının meydana geldiği fabrikada geçen Kasım ayında hırsızlık olayı gündeme gelmişti.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi alınamazken, Uzel'in eski çalışanları "Yangın şüpheli görünüyor. Bu fabrikada kamyonlarla mal çalındı. Şüphelileri yakaladık ancak savcı takipsizlik kararı verdi. Bu akşam yaşanan yangın her yönü ile şüpheli" dedi.
94 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU
İflas idaresi denetimindeki fabrika için 3 kez icra ihalesi yapıldı. Ancak,fabrikaya alıcı çıkmadı. Uzel'in fabrika arazisi ve makineleri için hazırlanan raporların birinde değeri 831 milyon TL'lik değer biçilmişti. Dev fabrika 94 dönüm arazi üzerinde kurulu.
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