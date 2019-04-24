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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uzaya topu attılar ödülü kaptılar 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Uzaya topu attılar ödülü kaptılar 

Ebeveynlerini kaybeden öğrencilerin okuduğu Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü takımı ‘Sultans of Türkiye’, ABD’de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin katıldığı uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) finallerinde ‘Engineering Inspiration Award’un sahibi oldu. Yarışmada katılımcılardan kargo ve uzay gemisine top atabilen, disk yerleştiren ve belirli yükseklikteki platformlara tırmanabilen bir robot tasarlamaları talep edilmişti.

NASA SPONSOR

Yarışmadaki önemli ödüller arasında yer alan Engineering Ispiration Award’ı kazanana, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) sponsor oluyor. Dünya finallerinde ilk kez bir Türk takımının aldığı bu ödül sonucunda, Darüşşafaka Robot Kulübü’nün gelecek yıl yarışmaya katılım bedeli olan 5 bin doların tamamını da NASA karşılayacak. Bu, FRC’de para ödülü olan tek kategori. Ayrıca takım bu başarısıyla, hiçbir elemeye katılmadan 2020’de Houston’da düzenlenecek büyük finallere gitmeye de hak kazandı.

SADECE BAŞLANGIÇ

Bugüne kadar 20’ye yakın ödül kazanan takımın kaptanı, 11’inci sınıf öğrencisi Belsu Seyran, Türkiye’nin en eski robot takımı olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu zamana kadar pek çok ödül aldık. Ülkemizi, okulumuzu ve takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Dünya şampiyonasında yüzlerce takım arasından en prestijli ödüllerden birini almak hepimiz için çok gurur verici. Bu ödülün arkasında 10 yıllık bir geçmiş var. Bizim için anlamı çok büyük.” Takımın bir diğer üyesi 10’uncu sınıf öğrencisi İmran Durmuş ise “Çok gurur verici bir ödül oldu. Ülkemizi, okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz ama bu bizim için sadece bir başlangıç” dedi.

EN BÜYÜK BAŞARI

Darüşşafaka FRC Robot Kulübü’nün öğretmeni Mete Karaca da şöyle konuştu: “Robotik alanında dünyanın en başarılı okullarının mücadele ettiği, böylesine prestijli bir organizasyonda, kendi kategorimizde ulaşılabilecek en yüksek başarıya ulaştık. Bu ödülün mühendislik gibi bir alanda gelmesi de ayrıca önemli. Bu başarıda Darüşşafaka’nın öğrencilerine sunduğu bilim temelli eğitimin çok büyük payı var. Türkiye’nin ilk robot kulübü olan Sultans of Türkiye’nin bugüne kadar kazandığı 20’ye yakın ödül de bunun en büyük göstergesi.” Fizik Öğretmeni Selim Çile de sonucun açıklanmasıyla şimdiden gelecek yılın hesaplarını yapmaya başladıklarını söyleyerek, “Kazandığımız bu ödül sayesinde seneye ülkemizi ve Darüşşafaka’yı üst üste dördüncü kez Houston’da temsil edeceğiz” dedi.

10. YIL ÖDÜLÜ

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ise kazanılan başarı için şunları söyledi:1941’de Darüşşafaka’dan mezun olan Fikret Yüksel’in desteğiyle 2009 yılında kurulan Darüşşafaka Robot Kulübü’nün başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye’nin ilk robot kulübü olan Sultans of Türkiye, dünyaca ünlü bu organizasyona 10 yıldır kesintisiz katılıyor. Kuruluşunun 10’uncu yılında böyle bir başarıya ulaşmak bir anlamda takımımız için de 10’uncu yıl ödülü oldu. Tüm bu başarılar, Darüşşafaka’da verilen eşitlikçi, akılcı ve bilimsel eğitimin en somut göstergesi. Tüm Darüşşafaka Ailesi olarak onlarla gurur duyuyoruz. Robotik; dünya ekonomisinin, geleceğinin tam merkezinde yer alıyor. Darüşşafakalı öğrencilerimizin bu alandaki yetkinlikleri, başarıları ve azmi sadece kurumumuz için değil, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceği için de hepimizi cesaretlendiriyor, umutlandırıyor.”

Uzaya topu attılar ödülü kaptılar

ESİN KAYNAĞI

Darüşşafaka Robot Kulübü robotlarının ismine Belçikalı çizer Herge tarafından 1929’da yaratılan çizgi roman karakteri ‘Tenten’in adını verdi. Birçok dile çevrilen dünyaca ünlü çizgi roman Tenten, gezgin bir gazetecinin hikayelerini anlatıyor. Öğrenciler, robotu da Tenten’e benzer şekilde boyadılar.

Uzaya topu attılar ödülü kaptılar

DARÜŞŞAFAKA’NIN ‘TENTEN’İ

- HOUSTON’da yarışan Darüşşafaka Robot Takımı’nda 8’i kız, 5’i erkek olmak üzere toplam 13 öğrenci yer alıyor. Takımın mentorluğunu Siemens’den 2 ve Darüşşafaka’dan 2 olmak üzere toplam 4 yönetici üstleniyor. Darüşşafaka Robot Kulübü, bugüne kadar FIRST’ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarındaki en prestijli ödülü olarak kabul edilen ‘Chairman’s Award’un yanı sıra ‘Jüri Özel Ödülü’ ve ‘Team Spirit’ gibi ödüllerin de birçok kez sahibi oldu. Darüşşafaka ekibi ‘Tenten’ adındaki robotlarıyla objektiflere bu zafer pozunu verdi.

MÜHENDİSLİKTE ÜSTÜN YETENEK

NASA’nın Ay’a inişinin 50’nci yıldönümü nedeniyle bu yılki yarışmanın teması ‘Deep Space’ yani ‘Derin Uzay’ olarak belirlendi. Bu kapsamda katılımcılardan kargo ve uzay gemisine top atabilen, disk yerleştiren ve belirli yükseklikteki platformlara tırmanabilen bir robot tasarlamaları talep edildi. 6 haftalık yoğun bir çalışmanın ardından ‘Sultans of Türkiye’ takımı tarafından tasarlanan robot, tüm bu kategorilerde beklentilere en iyi şekilde cevap verirken, mühendislik alanında sahip olduğu üstün yeteneklerle takıma ‘Engineering Inspiration Award’u kazandırdı.

İLK 3’E GİRDİLER

Uzaya topu attılar ödülü kaptılar

- BAHÇEŞEHİR Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı ‘Integra-3646’ ise aynı yarışmada ‘Chairman’s Award Finalist’ kategorisinde ilk üçe girdi. Integra-3646, 2016’da katıldığı New York City Bölgesel Turnuvası’nda ‘Chairman’s Award’u kazanarak, bu ödülü alan ilk Türk takımı olmuştu. Bu yıl ‘uzay’ konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler, temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler. 17 kişilik takımın 12’sinin kız öğrencilerden oluştuğu Integra-3646, #girlsfirst sloganıyla yarıştı. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, bu başarının Türkiye’deki diğer çocuklara da ilham olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi yaklaşık 12 yıllık bir okul. Robotik ve kodlama üstüne yapılan çalışmaların gelmesi gereken nokta buydu. Öğrencilerimiz, Türkiye’yi başarılı şekilde temsil ettiler. Türkiye’den Einstein Field’de kalan tek takım da olmuşlardı. Bahçeşehir Koleji’nin 14 fen ve teknoloji lisesi var. Hem onlara hem de Türkiye’nin tüm çocuklarına ilham oluyorlar. Bu başarı Türkiye’deki çocukların dünyadaki çocuklarla yarışabileceklerini gösterdi. Bu gurur, Türkiye’nin gururu. Yeter ki onlara destek verilsin.” Türkiye’den yarışmaya toplam 16 takım katıldı.

 

 

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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