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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mehmet ÇINAR/DHA
10.08.2018 - 23:24, Son Güncelleme:

Uzay gözlemi için en karanlık Isparta

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Uzay gözlemi için en karanlık Isparta

TÜRKİYE'nin birçok zirvesinde yapılan ölçümler sonunda, gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası olduğu belirlendi.

Yaylada Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nın kurulması için de proje hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından bugüne kadar Türkiye'nin birçok dağlık bölgesinde uzay gözlemlerinin yapılabileceği alanların belirlenmesine yönelik ölçümler gerçekleştirildi. Onlarca kentte yapılan ölçümler sonunda, uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın Isparta'ya 110 kilometre uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nün batısında, Toros Dağları’nın kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki 1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu belirlendi.

22.4 ‘KADİR’ DEĞERİ VAR
Astronomide parlaklığı kadir cinsinden ölçtüklerini ve Melikler Yaylası’nın 22.4 kadir değeriyle saptadıkları en karanlık yer olduğunu belirten Derman, 1700 metre yükseklikteki yaylada Karanlık Gökyüzü Parkı yapılmasını istediklerini söyledi. Derman, "Burada herkesin gözlem yapabileceği küçük bungalov tipi evlerin olacağı bir yer olsun istiyoruz. Karanlık Gökyüzü Parkı çok önemli ve Türkiye'de yok. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var. Dolayısıyla ilk adımı atmak istiyoruz ama birilerinin yardımcı olması gerekiyor. Belediye, Milli Parklar, Orman Müdürlüğü, hep birlikte Türkiye'nin ilk karanlık park projesi yapılabilir" dedi. Bu dönemde gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek tüm gezegenlerin izlenebileceğini belirten Derman, 12 Ağustos'taki Perseid göktaşı yağmurunun, Ay gökyüzünde görülmeyeceğinden daha iyi izlenebileceğini aktardı.

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