Uzay gözlemi için en karanlık Isparta
TÜRKİYE'nin birçok zirvesinde yapılan ölçümler sonunda, gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası olduğu belirlendi.
Yaylada Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nın kurulması için de proje hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından bugüne kadar Türkiye'nin birçok dağlık bölgesinde uzay gözlemlerinin yapılabileceği alanların belirlenmesine yönelik ölçümler gerçekleştirildi. Onlarca kentte yapılan ölçümler sonunda, uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın Isparta'ya 110 kilometre uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nün batısında, Toros Dağları’nın kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki 1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu belirlendi.
22.4 ‘KADİR’ DEĞERİ VAR
Astronomide parlaklığı kadir cinsinden ölçtüklerini ve Melikler Yaylası’nın 22.4 kadir değeriyle saptadıkları en karanlık yer olduğunu belirten Derman, 1700 metre yükseklikteki yaylada Karanlık Gökyüzü Parkı yapılmasını istediklerini söyledi. Derman, "Burada herkesin gözlem yapabileceği küçük bungalov tipi evlerin olacağı bir yer olsun istiyoruz. Karanlık Gökyüzü Parkı çok önemli ve Türkiye'de yok. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var. Dolayısıyla ilk adımı atmak istiyoruz ama birilerinin yardımcı olması gerekiyor. Belediye, Milli Parklar, Orman Müdürlüğü, hep birlikte Türkiye'nin ilk karanlık park projesi yapılabilir" dedi. Bu dönemde gökyüzünde çıplak gözle görülebilecek tüm gezegenlerin izlenebileceğini belirten Derman, 12 Ağustos'taki Perseid göktaşı yağmurunun, Ay gökyüzünde görülmeyeceğinden daha iyi izlenebileceğini aktardı.
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