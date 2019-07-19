Uzaktan öğretim nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı ve tarcih tarihleri belli oldu. YKS tercih kılavuzunda bazı bölümler için yer alan 'uzaktan öğretim" ibaresi, üniversiteli adaylarını meraklandırdı. Peki, uzaktan öğretim nedir?
Uzaktan öğretim, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğunun bulunmadığı, tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği, uzaktan fakat yüz yüze üniversite eğitiminin verildiği çağdaş bir eğitim sistemidir. Zaman ve mekandan tamamen bağımsız yapılan bir eğitim türüdür.
Bu sistemde, hem ders veren öğretim elemanları, hem de öğrenciler eğitim için üniversiteye veya belirlenmiş herhangi bir mekana gelmezler, derslere katılım için kendi bulundukları ülke veya şehri terk etmezler. Programa kayıtlı herkes dünyanın hangi noktasında, yolda, seyahatte, tatilde, iş gezisinde vb. bir kablosuz internet bağlantısına sahip taşınabilir bilgisayarıyla, interaktif bir biçimde sanal sınıflarda derse katılabilirler.
Uzaktan öğretim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.
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