Uyuz kampı

Uyuz olup kaşınmaktan tüyleri dökülen, vücutları yara bere içinde kalan hayvanların görüntüleri büyük tepki çekti. İlçeye 2 kilometre mesafede kurulan barınak için geçen yıl kasım ayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından valilik tarafından “kapatma” kararı verilmişti. Kapatma kararı, barınakta inceleme yapan ekiplerin sağlıksız ortam, tedavi yapılmaması, kapalı alan bulunmaması ve gerekli şartları taşımadığı gerekçeleriyle alınmıştı. Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender şunları söyledi:



YILLARIN VAHŞETİ

“Yıllardan beri var olan bir vahşet tablosu. Köpekler 3-5 gün ölü halde bekliyor. Tedavi yok, veteriner yok. 3 yıl önce belediye başkanı ile görüştük, veteriner alacağına söz vermişti. En son 14 Kasım’da da Hayvan İl Koruma Kurulu’nda toplantı yapıldı. Valilik kararıyla da Orman ve Su İşleri, orayı kapattığını bize bildirdi. Veteriner olmadan burayı tekrar açıp kendi kafasına göre düzenleme yapan ve köpekleri hapseden, oranın kaymakamıdır. Bu vahşete neden olan kaymakam ve belediye başkanıdır. Valilik kararı ile kapatılan barınağa hayvanları koyup ölümüne neden oluyorlar.”