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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Uyuz hastalığı nedir? Uyuz belirtileri neler?

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Uyuz hastalığı nedir? Uyuz belirtileri neler?

Sarkoptların deri altına yerleşmesiyle oluşan her yaş insanda görülebilen, çok bulaşıcı, şiddetli kaşıntılı paraziter bir hastalık olan uyuz, küçük noktasal kızarıklıklar ile kendini belli ediyor. Vatandaşlar da bu hastalık hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, uyuz nedir? Uyuz belirtileri neler?

El, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, sanılan aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında uyuz hakkında merak edilen detaylar...

Tanımı: Uyuz (scabies ) , gözle görülmeyen bir parazit türü olan  Sarcoptes Scabei Hominis ' in neden olduğu, bulaşıcılığı olan,  deriyi tutan, kaşıntılı bir paraziter hastalıktır.

Şikayetleri: Bulaşmadan ortalama 3-6 hafta sonrasında,  özellikle gece ve sıcak ortamlarda daha çok artan kaşıntı şikayetiyle seyreden, küçük noktasal kızarıklıklar, kabuklanmalar, bazen sulu kabarcıklar oluşturur.

Bulguları: Bel ve göbek çevresi,  el bileği iç yüzü,  parmak araları, kalçalar,  kadınlarda meme bölgesi, erkeklerde genital bölge daha  sıklıkla tutulur. Bu alanlarda kaşıntılı küçük su dolu kabarcıklar, bazen kirli görünümde çizgi şeklinde yapılar,  küçük kabuklanmalar yapabilir. Bebeklerde farklı olarak;  avuç içi ve ayak tabanlarında sulu kabarcıklar oluşturabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Tanı, çoğunlukla klinik görünüme dayalı olarak ve yakın çevrede kaşıntılı kişilerin bulunması öyküsüyle  rahatlıkla konulabilir. Doktorunuz gerekli görürse bazı mikroskopik tetkikler de yapılabilir

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:      

Tedavide en önemli kural,  aynı ortamı paylaşan kişilerin  ve  aile bireylerinin de, şikayetleri olmasa dahi , eş zamanlı  olarak tedavi uygulaması gerekliliğidir. Bu anlamda; şüpheli kaşıntılı  kişilerin  doktora başvurması, doğru ve yeterli tedavinin alınarak yayılmanın önlenmesi  açısından çok önemlidir.Çoğunlukla ,  vücut yüzeyine uygulanan, yaşa ve hastanın durumuna göre miktarı değişebilen  losyon ve krem gibi  ilaçlar önerilir, Bunlar doktorunuzun önerdiği kullanım şekli  ve kullanım sıklığına göre özenle uygulanmalıdır. Tedaviyle paralel olarak eşyalardaki parazitleri yok etmeye yönelik uygulamalar da önerilir. Bazen kaşıntıyı azaltmak için antiallerjik ilaçlar da tedaviye eklenebilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Tedavi sırasında ve sonrasında  yeniden bulaşmaları önlemek için; yaşanılan alanda detaylı temizlik yapılması,   çarşaf ve çamaşırların  60  C derecede  yıkanıp ütülenmesi,   yıkanamayacak eşyaların ağzı kapalı poşet içinde yaklaşık  3 gün tutulması  önerilir.

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