Uyuz hastalığı nedir? Uyuz belirtileri neler?
Sarkoptların deri altına yerleşmesiyle oluşan her yaş insanda görülebilen, çok bulaşıcı, şiddetli kaşıntılı paraziter bir hastalık olan uyuz, küçük noktasal kızarıklıklar ile kendini belli ediyor. Vatandaşlar da bu hastalık hakkında bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, uyuz nedir? Uyuz belirtileri neler?
El, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, sanılan aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında uyuz hakkında merak edilen detaylar...
Tanımı: Uyuz (scabies ) , gözle görülmeyen bir parazit türü olan Sarcoptes Scabei Hominis ' in neden olduğu, bulaşıcılığı olan, deriyi tutan, kaşıntılı bir paraziter hastalıktır.
Şikayetleri: Bulaşmadan ortalama 3-6 hafta sonrasında, özellikle gece ve sıcak ortamlarda daha çok artan kaşıntı şikayetiyle seyreden, küçük noktasal kızarıklıklar, kabuklanmalar, bazen sulu kabarcıklar oluşturur.
Bulguları: Bel ve göbek çevresi, el bileği iç yüzü, parmak araları, kalçalar, kadınlarda meme bölgesi, erkeklerde genital bölge daha sıklıkla tutulur. Bu alanlarda kaşıntılı küçük su dolu kabarcıklar, bazen kirli görünümde çizgi şeklinde yapılar, küçük kabuklanmalar yapabilir. Bebeklerde farklı olarak; avuç içi ve ayak tabanlarında sulu kabarcıklar oluşturabilir.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Tanı, çoğunlukla klinik görünüme dayalı olarak ve yakın çevrede kaşıntılı kişilerin bulunması öyküsüyle rahatlıkla konulabilir. Doktorunuz gerekli görürse bazı mikroskopik tetkikler de yapılabilir
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
Tedavide en önemli kural, aynı ortamı paylaşan kişilerin ve aile bireylerinin de, şikayetleri olmasa dahi , eş zamanlı olarak tedavi uygulaması gerekliliğidir. Bu anlamda; şüpheli kaşıntılı kişilerin doktora başvurması, doğru ve yeterli tedavinin alınarak yayılmanın önlenmesi açısından çok önemlidir.Çoğunlukla , vücut yüzeyine uygulanan, yaşa ve hastanın durumuna göre miktarı değişebilen losyon ve krem gibi ilaçlar önerilir, Bunlar doktorunuzun önerdiği kullanım şekli ve kullanım sıklığına göre özenle uygulanmalıdır. Tedaviyle paralel olarak eşyalardaki parazitleri yok etmeye yönelik uygulamalar da önerilir. Bazen kaşıntıyı azaltmak için antiallerjik ilaçlar da tedaviye eklenebilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
Tedavi sırasında ve sonrasında yeniden bulaşmaları önlemek için; yaşanılan alanda detaylı temizlik yapılması, çarşaf ve çamaşırların 60 C derecede yıkanıp ütülenmesi, yıkanamayacak eşyaların ağzı kapalı poşet içinde yaklaşık 3 gün tutulması önerilir.
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