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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar) (DHA)
10.04.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Uyuyan babasını öldürdüğünü itiraf etti

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Uyuyan babasını öldürdüğünü itiraf etti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen İsa Y.'nin (65) gözaltına alınan oğlu Musa Y. (40) adliyeye sevk edildi. Jandarmada cinayeti itiraf eden ancak nedenini söylemeyen Musa Y., babası uyurken tüfekle başına ateş ettiğini, ardından tüfeği parçalayıp boş bir eve attığını anlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde İsa Y.'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi, odasına girdiği İsa Y.'yi tüfekle başından vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Y.'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarmanın odada yaptığı incelemede silah bulunmazken, başına tüfekle bir el ateş edildiği değerlendirilen İsa Y.'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan Musa Y., gözaltına alındı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y., jandarmadaki ifadesinde olayı itiraf ederken, nedeniyle ilgili bir şey söylemedi.

Ailenin diğer üyelerinin evde olmadığı sırada iki katlı evin üst katında babasının uyuduğunu, alt katta da kendisinin kaldığını anlatan Musa Y., gece yarısı tüfeği alarak yukarı çıktığını, babası uyuduğu sırada başına arkadan ateş ettiğini söyledi. Musa Y., daha sonra tüfeği parçalayıp çuvala koyduktan sonra köyde kullanılmayan bir samanlığa, boş kovanı da çöp konteynerine attığını söyledi. Jandarma ağzı bağlı çuvaldaki tüfeği ve çöp konteynerindeki boş kovanı buldu. Musa Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuyan babasını öldürdüğünü itiraf etti

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