Uyuşturucuyu üzerine sarmış... Böyle yakalandı
Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Diyarbakır'dan Muş'a gelen araçtaki 3 kişinin üst aramasında, şüphelilerden birinin vücuduna sarılı bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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