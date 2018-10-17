Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki...
Van'da minibüsün motor kapağı ve kapı içine gizlenmiş 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Vali Mithatbey Mahallesi Kışla yolunda şüphe üzerine durdurdukları M.P'nin kullandığı minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün motor kapağı ve kapı içlerine gizlenmiş 99 pakette 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.
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