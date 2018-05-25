Uyuşturucuyu Mola ve Vadi buldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu M.M.’nin Zeytinburnu’ndaki evine operasyon düzenledi. M.M.’nin evinde narkotik köpeği Mola ile arama yapıldı. Çekmecelere gizlenen eroin paketleri ile uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi. M.M. ile birlikte 3 Afgan gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Alibeyköy’deki cep otogarı yakınlarında ise torbacı S.Ş.’ye operasyon yaptı. S.Ş’nin kullandığı cipte yapılan aramaya narkotik köpeği Vadi de katıldı. Aracın motor bölümünde, hava filtresine gizlenmiş 300 bin TL’lik metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki operasyonda gözaltına alınanlardan üçü tutuklandı.