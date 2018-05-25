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    Uyuşturucuyu Mola ve Vadi buldu

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    25.05.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeytinburnu ve Alibeyköy’de düzenledikleri operasyonlarla çok miktarda eroin, sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edildi.

    Uyuşturucuyu Mola ve Vadi bulduİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu M.M.’nin Zeytinburnu’ndaki evine operasyon düzenledi. M.M.’nin evinde narkotik köpeği Mola ile arama yapıldı. Çekmecelere gizlenen eroin paketleri ile uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi. M.M. ile birlikte 3 Afgan gözaltına alındı.

    Jandarma ekipleri Alibeyköy’deki cep otogarı yakınlarında ise torbacı S.Ş.’ye operasyon yaptı. S.Ş’nin kullandığı cipte yapılan aramaya narkotik köpeği Vadi de katıldı. Aracın motor bölümünde, hava filtresine gizlenmiş 300 bin TL’lik metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki operasyonda gözaltına alınanlardan üçü tutuklandı.

    Uyuşturucuyu Mola ve Vadi bulduİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeytinburnu ve Alibeyköy’de düzenledikleri operasyonlarla çok miktarda eroin, sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu M.M.’nin Zeytinburnu’ndaki evine operasyon düzenledi. M.M.’nin evinde narkotik köpeği Mola ile arama yapıldı. Çekmecelere gizlenen eroin paketleri ile uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi. M.M. ile birlikte 3 Afgan gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Alibeyköy’deki cep otogarı yakınlarında ise torbacı S.Ş.’ye operasyon yaptı. S.Ş’nin kullandığı cipte yapılan aramaya narkotik köpeği Vadi de katıldı. Aracın motor bölümünde, hava filtresine gizlenmiş 300 bin TL’lik metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki operasyonda gözaltına alınanlardan üçü tutuklandı.Eyüp SERBEST/İSTANBUL
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    Etiketler: köpek , gündem
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