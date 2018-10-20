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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU - DHA
20.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardılar

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Uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Tarlabaşı'nda sabaha karşı daha önce belirledikleri adrese baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, uyuşturucuyu tuvalete attı. Bunun üzerine sokaktaki kanalizasyon kapağını açarak aşağı inen polis ekibi şüphelinin attığı uyuşturucuları tek tek topladı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır çok sayıda "taş kokain" diye tabir edilen uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda daha önce belirledikleri bir adresi fiziki takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi. Beyoğlu, Çukur Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binaya giren güven timlerine itfaiye ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü. Binanın kapısını kıran polis ekipleri içeriye girerek tüm katlarda tek tek arama yaptı. Polis ekipleri çatıda da arama yaptı.

UYUŞTURUCUYU TUVALETE ATTI

Operasyon sırasında polisin geldiğini gören şüpheli, satışa hazır olan 'taş kokaini' tuvalete attı. Polis ekipleri şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu maddesini bulmak için sokakta bulunan rögar kapağını açtı. Kanalizasyon kapağını açan güven timleri binadan tuvalete su dökerek uyuşturucunun kanalizasyona düşmesini sağladı. Polis ekibi kanalizasyona inerek uyuşturucu maddeyi tek tek topladı.

Uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardılar

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda satışa hazır çok sayıda taş kokain adı verilen uyuşturucu  ile  uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokakta bulunan 4 kişi de gözaltına alınarak kelepçe takıldı. Şüphelilerin binadan taş kokaini dışarıdaki torbacıya attığı, torbacının da müşterilere sattığı öğrenildi. Şüpheliler, Güven Timleri Bölge Amirliğine götürdü. Gözaltına alınan ve satıcı olduğu öğrenilen M.Ş.A (20)'nin PKK/KCK terör örgütüne üyelikten ceza aldığı, cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi. 

Uyuşturucuyu kanalizasyondan çıkardılar

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