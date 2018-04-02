Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

    Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

    İHA
    02.04.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    Samsun'da çantasında uyuşturucu hap ele geçen kadın ile evlerinde bonzai ele geçen kocası tutuklandı.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 17 yaşındaki S.K. adlı 1 çocuk annesi kadını takibe aldı ve çantasında yaptıkları aramada 21 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ile kocası Hami K.(29) yakalanarak gözaltına alındı.

    Çiftin İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirildi. S.K. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Narkotik Şubesindeki sorgulanması tamamlanan Hami K. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

    Savcı tarafından ifadesi alınan çift tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ile kocası Hami K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Etiketler: tutuklama , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri