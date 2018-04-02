Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 17 yaşındaki S.K. adlı 1 çocuk annesi kadını takibe aldı ve çantasında yaptıkları aramada 21 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ile kocası Hami K.(29) yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftin İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirildi. S.K. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Narkotik Şubesindeki sorgulanması tamamlanan Hami K. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından ifadesi alınan çift tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ile kocası Hami K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.