Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası başarı
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu toplantısı Viyana’da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesindeki toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı uzmanları da katıldı. Türk uzmanların yaptıkları sunum ve paylaşımlar büyük ilgi ve takdir ile karşılandı.
OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Açılış konuşmasında Türkiye’nin stratejik konumuna değinen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Gün terör, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göç, kara para aklanması gibi suçlara karşı Türkiye’nin harcadığı gayret ve çabanın altını çizdi. Kara paranın terör finansmanının en önemli kaynağı olduğunu da vurgulayan Gün başarılı operasyonların devam edeceğini belirti.
17 ÜLKE 25 OPERASYON
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı temsilcileri de yaptıkları sunumlarda Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadeleyi bütün dünya çocuklarını koruma bilinciyle yürüttüğünü belirtti.
Son 2 yılda Türk narkotik birimlerinin 17 ülkede gerçekleştirdiği 25 ayrı operasyonun detayları da paylaşıldı. 2018 yılında yakalanan 16 tona yakın eroinin tüm AB ülkelerinde yakalanan eroinin toplamından 2 kat daha fazla olduğunu belirten uzmanlar, yeni kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi (NEA) hakkında da bilgi verdi. NEA’nın uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığı da vurgulandı.
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