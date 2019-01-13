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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
13.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Uyuşturucudan kurtulması için ihbar ettiği oğlu, 15 yıl hapis cezası aldı

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Uyuşturucudan kurtulması için ihbar ettiği oğlu, 15 yıl hapis cezası aldı

KONYA'da anne Azize Y.'nin uyuşturucudan kurtarmak için polise ihbar ettiği oğlu Erdal Y., (20), hakkında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Azize Y., 2017 yılı Eylül ayında telefonu polisle arayıp, oğlu Erdal Y.'nin uyuşturucu kullandığını ve madde bağımlılığından kurtulmasını istediğini belirtti. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erdal Y.'yi takibe aldı. Erdal Y.'nin zaman zaman bazı kişileri evin arka bölümünden içeri aldığını, bu kişilerin bir süre içeride kaldıklarını saptadı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, Erdal Y. İle yanındaki M.F.K. (22), N.C. (23), A.G. (25) ve Y.G.'yi (21) gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek, üzerinde eroin kalıntıları olan kağıt, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan enjektör, 2 ecstasy hap, 3 lyrca hap, 4.7 gram eroin ele geçirildi.

EVDE İÇMEZLERSE UYUŞTURUCUYU SATMIYORMUŞ

Erdal Y. ile birlikte yakalanan 4 kişi uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını, olay günü eve uyuşturucu kullanmak için gittiklerini, daha önce Erdal Y.'den uyuşturucu madde temin ettiklerini söyledi. Evden çıkarken polis tarafından yakalanan ve hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan İ.U. ise, ''Erdal'ın evine uyuşturucu madde almaya gittim, 30 lira karşılığında uyuşturucu aldım. Uyuşturucuyu Erdal'ın evinde kullandım. Erdal, uyuşturucu alıp gitmemize izin vermiyordu. Bunun nedeninin ise çıkışta polis tarafından yakalanma ihtimalini düşünüyordu. Uyuşturucuyu evinde kullanmazsan fiyatı ne olursa olsun uyuşturucuyu satmıyordu" dedi.

Erdal Y. ise sorgusunda uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu söyledi, ticaretini yaptığı iddialarını ise reddetti. Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Erdal Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNE: BEN İHBAR ETTİM

Erdal Y. hakkında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemede dinlenen anne Azize Y., oğlunu polise kendisinin ihbar ettiğini söyledi. Aziziye Y., "Oğlum uyuşturucu madde kullanıyordu. Bize şiddet uyguluyordu. Bunun için oğlum Erdal'ı birkaç kez şikayet ettim. Uyuşturucu maddeden kurtulmasını istiyordum. Bu konuda polisle irtibata geçtim ve oğlumun yakalanması için polise yardım ettim. Evde bulunan eroin maddesini 160 lira karşılığında satın alarak eve ben koydum. Polislerin geleceği sırada da kapının önüne attım" dedi.

Erdal Y. ise savunmasında, ''Ben uyuşturucu madde satmadım. Uyuşturucu madde kullanırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

15 YIL HAPİS CEZASI

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Erdal Y., ailesi ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu maddenin niteliği ve aynı suçu birden fazla işlediği anlaşıldığından' Erdal Y.yi 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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