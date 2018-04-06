Uyuşturucuda hem geçiş hem de konak ülkeyiz

SAĞANAKLA KARŞI KARŞIYA

“Türkiye bir uyuşturucu sağanağıyla karşı karşıya. Yani Batı’dan kimyasal, Doğu’dan da doğal... Özellikle Afganistan’da afyonun üretimi bizi ürküttü. Türkiye doğusunda yer alan ülkelerde üretilen doğal uyuşturucuların, afyon ve türevlerinin ülkemize ve batıya; Avrupa’da üretilen sentetik uyuşturucuların ise ülkemize ve Körfez ülkelerine transferinde önemli bir kavşaktadır. Yani hem geçiş ülkesi hem de konak ülke durumundayız. Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerine uyuşturucudan ciddi bir finans sağlanıyor. PKK’nın uyuşturucudan elde ettiği gelir, yıllık 1.5 milyar dolar civarında. Bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı düzlemde gördüğümüzü ifade etmek isterim. Biz Ağrı’ya ve Iğdır’a şu anda duvar yapıyoruz. Ağrı’ya ve Iğdır’a duvar yapmamız hem terörizmle alakalıdır hem de kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yöneliktir.



GECE TACİZ NEDENİ

Sokak aydınlatmalarının gerek gece işten dönenlere yönelik tacizlerde gerek uyuşturucu kullanımlarında gerek hırsızlıklarda çok önemli olduğunu ve bu konuda hem belediyelerimizin hem valilerimizin hem ilgili bölgelerin elektrik şirketlerinin de bu konuya ehemmiyet vermesi lazım. Uyuşturucu ile mücadelede en önem verdiğimiz projelerden biri de Narkotim Projesi’dir. 11 Aralık 2014’de 11 pilot ilde hayata geçirilmiş olup, halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin başlangıcından itibaren 43 bin 123 operasyon gerçekleştirilmiş, 76 bin 170 sokak satıcısı yakalanmış, 25 bin 342 şahıs tutuklanmıştır.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 bin 811 metruk bina tespit edilmiş, 6 bin 902’sı yıkılmıştır. 762 okula güvenlik kamera sistemi kurulacak ve kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecektir. Halen 1000 okulda çalışmalar devam etmektedir. Okulların etrafını bir sistemle emniyete bağlıyoruz.



ÖNERİ: BÜTÜN MALINA EL KOY

Özellikle Maliye, MASAK, Adalet Bakanlığı ve biz bu uyuşturucudan elde edilen gelirler konusunda bir sistem kuruyoruz. Şöyle bir öneri var: Yani adamı tespit ettin. Tespit ettikten sonra, tersine ispat. Tamam, adamın bütün malına el koy. Adam kendisinin uyuşturucu kaçakçısı olmadığını ispat etsin.”



