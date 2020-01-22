Uyuşturucu zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak’ta Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Kahramanlar Caddesinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takibe alınan şüphelinin, yanına yaklaşan bir araca binmesi üzerine aracı da takibe alan emniyet ekipleri, kavşakta aracı durdurmak istedi. Polis takibine takıldıklarını fark eden 2 şüpheli kaçmaya başladı. İçinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yapınca araçtan kaçmaya başlayan şüpheliler, peşlerindeki polislerce yakalandı. Yakalanan Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin yapılan üst aramasında; 8,50 gram taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 TL para ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İsmail K., “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur K. adlı şüpheli ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan içinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yapınca araçtan kaçmaya başlayan şüphelilerin, peşlerindeki polislerce yakalanmaları güvenlik kameralarına da yansıdı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içinde şüphelilerin bulunduğu beyaz renkli bir otomobil, hızla kaldırıma çarpıyor. Şüpheli kaza yapan araçtan inerek kaçmaya çalışırken peşlerindeki polislerce yakalandığı anlar yer alıyor.