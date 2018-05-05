Uyuşturucu villasına kılıf: Bağımlılıları tedavi ediyoruz

'TAVUK BESLİYORLAR'

Polisin hedefindeki ilk adres, Kumburgaz’a bağlı Kamiloba Mahallesi İncir Sokak’taki üç katlı villaydı. Villanın üst katına çıkan polis, binlerce kök hintkeneviri buldu.



Tüm pencereleri levhalarla kapatılan villanın bahçesinde, dikkat çekmemek için çok sayıda tavuk ve ördek beslendiği görüldü.



Mahalle sakinleri villaya çok sayıda kişinin girip çıktığını söylerken, sakinlerinden şüphelendiklerini belirten Dursun Doğan, “Villa uzun süre boş kaldı. Son bir yıldır insanlar gelip gidiyor. Temiz yüzlü kadınlar ve erkekler lüks araçlarla geliyorlardı. Geldiklerinde tavukları besliyorlardı. Bazen bir-iki gün kalıp gidiyorlardı. Ben ilk başta villada yasadışı göçmen ticareti yapıldığını düşündüm. Gelenlerden biriyle geçen günlerde konuştum. Villayı uyuşturucu bağımlılarını tedavi etmek için kullandıklarını söyledi. Hasta olan kişileri buraya getiriyorlarmış. Tavuk ve ördeklerle doğal ortamda tedavi ediyorlarmış. Bana öyle anlattı. Uzun süre gelmediklerinde ise tavukların bahçedeki havuza düşüp boğulduğunu görüyordum. Ancak tanımadığım için girip kurtarmıyordum” dedi.



HAMAKLI YAYIKLI BAHÇE

Baskın yapılan ikinci villa da uyuşturucu tacirlerinin aynı sistemle hintkeneviri yetiştirdikleri belirlendi. Villanın bahçesinde ise uyuşturucu tacirlerine ait bir hamak ve ayran yapımında kullanılan yayık dikkat çekti.



KAPIDA PİTTBULL

Narkotik Şube ekiplerinin bastıkları ikinci villa, Büyükçekmece Türkoba Mahallesi’ndeki Tepekent Villaları’nda bulunuyordu. Büyük bir bahçesi olan üç katlı villaya giren polisler kapıda pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpeği etkisiz hale getiren ekipler eve girdiklerinde villanın tüm katlarına esrar ekildiğini tespit etti.



