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Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda S.G. R.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında, 3 fişek halinde toplamda 15.50 gram metamfetamin, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Yakalanan S.G. ve R.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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