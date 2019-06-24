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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)
24.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz

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Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz

BURSA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.D., adliyeye sevk edildiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Bu sene şampiyon biziz" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, E.S., E.D., Ö.K., R.A., ile N.K. olmak üzere toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 150 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

'BU SENE ŞAMPİYON BİZİZ'

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D.’nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Bu sene şampiyon biziz'' demesi dikkat çekti.

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