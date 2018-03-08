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    Uyuşturucu satıcısı taziye evine geldi: Bir yaralı, 4 gözaltı

    Mehmet CANDAN (DHA)
    08.03.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik'i gözaltına almak isteyen polisle yakınları arasında yaşanan gerginlik sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında silahla yaralanan Yavuz Çelik'in kardeşi Ümit Çelik'i kimin vurduğu ise araştırılıyor.

    Yavuz Çelik (sağda) ve kardeşi Ümit Çelik...

    Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik'i gözaltına almak istedi ancak yakınları buna engel olmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında polis, kendilerine taş atan grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Atılan taşlarla 3 polis yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Olay sırasında Yavuz Çelik'in kardeşi Ümit Çelik de sırtından tabancayla vuruldu. Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ümit Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Öte yandan olaydan sonra Yavuz Çelik’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan Ümit Çelik’i kimin vurduğunun belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Uyuşturucu , satıcı , izmir , taziye evi , gündem
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