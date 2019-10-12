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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Uyuşturucu satıcısı polis çıktı

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Uyuşturucu satıcısı polis çıktı

İSTANBUL Ataşehir'de uygulama yapan polisin ’şüphe’ üzerine durdurduğu 4 genç, daha önce uyuşturucu kullandıklarını satıcıyı yakalatabileceklerini söyledi. Polis, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan uyuşturucu satıcısı, İstanbul Emniyeti’nde görevli polis çıktı. Uyuşturucu satmaya sivil ekip otosuyla gelen polis memuru gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesinde perşembe akşamı 23.00 sıralarında Mobil Park Polisi, 4 genci şüphe üzerine durdurdu. Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. GBT sorgularında ’uyuşturucu kullanmak’ suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı. Ardından da isterler ise uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

SATICI POLİS, ARACI DA SİVİL POLİS ARACI ÇIKTI

Mobil Park Polisi de buluşma noktasını abluka altına aldı. Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şubede görevli sivil polis memuru B.D. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satışına sivil polis aracıyla geldiği belirlenen B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

ARAÇTA 6 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheli polis memurunun, geldiği sivil araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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