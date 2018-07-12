Polisler giriş çıkışı kapattı: Silahlı çatışma

Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından uzun zamandır takipte olan uyuşturucu satıcılarının adresine operasyon düzenlendi. Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Nolu sokakta bir adrese gerçekleştirilen operasyonda polise silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında sokağı giriş ve çıkışları kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bu sırada baskın yapılan adresin yakınındaki bir öğrenci yurdunda da büyük panik yaşandı. Çatışma sırasında zanlılardan biri ölü olarak diğeri de sağ olarak ele geçirildi. Çatışmanın ardından yurtta kalan öğrenciler binadan tahliye edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giriş ve çıkışların kapatıldığı sokak başında vatandaşlar da ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Temmuz 2018 Perşembe (bugün) saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokakta narkotik çalışması ile girilen bir adreste silahla karşılık verilmesi neticesinde bir şahıs eks, bir şahıs da sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR