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    Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    06.03.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede 2018 yılının ilk iki aylık bilançosunu açıkladı.

    Buna göre, Ocak ve Şubat aylarında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 24 bin operasyonda gözaltına alınan 33 bin 533 kişi adliyeye sevkedildi. 3 bin 823 kişi tutuklandı.

    UYUŞTURUCU SATICILARINA TEMİZLİK

    Uyuşturucuyla mücadelede yeni döneme girildi. Sokakların uyuşturucudan temizlenmesi için başlatılan topyüken seferberlik yapılan operasyon, gözaltı ve tutuklu sayılarına da yansıdı. İçişleri Bakanlığı’nda konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “Polis ve jandarma ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik Türkiye genelinde 2018’in Ocak ve Şubat aylarında 24 bin operasyon düzenlediği, 33 bin 533 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 3 bin 823’ünün ise tutuklandığı” rakamları paylaşıldı.

    1,5 TON EROİN

    Bilgilendirmede, “Operasyonlarda bir ton 664 kilo 253 gram eroin, 7 ton 674 kilo 610 gram esrar, 3 kilogram 964 gram kokain, 120 kilo 797 gram sentetik kannabinoid (bonzai ve benzeri), 38 kilo 226 gr metamfetamin, bir milyon 526 bin 549 captagon hap, 369 bin 984 ectasy hap, 4 bin 676 kök kenevir, 19 bin 620 litre astetik anhidrid ele geçirildi” denildi.

    16 TON ESRAR

    Bakanlık açıklamasında aramalarda ele geçirilen uyuşturucu rakamlarına da yer verildi. Buna göre 2 aylık dönemde yapılan aramalarda, 16 ton 802 kilo 456 gram esrar, 3 ton 722 kilo 770 gram eroin, 202 kilo 270 gram bonzai, 110 kilo 922 gram metamfetamin, 72 kilo 257 gram kokain, bir milyon 547 bin 886 captagon hap, 519 bin 983 ecstasy hap, 14 bin 989 kök hint keneviri ele geçirildi.

    Etiketler: uyuşturucu , İçişleri Bakanlığı , operasyon , son dakika
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