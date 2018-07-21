'Uyuşturucu kullanma' dedi diye annesini vurdu
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde çarşamba günü iddiaya göre, Dilek Yönt, Melih Sokak'taki tek katlı evde birlikte yaşadığı oğlu Caner Menekşe'yi uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı.
Buna sinirlenen Caner Menekşe (20), evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle annesini sol omzundan vurarak yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Yönt, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yönt'ün hayati tehlikesi sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından kaçan Caner Menekşe, yakalanarak gözaltına alındı. Menekşe, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle