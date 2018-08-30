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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
30.08.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan taksiciye dayak!

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Şişli'de uyuşturucu kullanıp kaza yaptığı iddia edilen taksi sürücüsü mahalleli tarafından darp edildi. Kaza ve dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Şişli'de taksi sürücüsü S.A.,  motosiklete ve hurdacı el arabasına çarptı. Kaza sonrası taksi sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar ayıltmak için uzun süre çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsünü kendine getirdi. Aracından inen taksici S.A.,  iddiaya göre "Ben kaza yapmadım, uyuşturucu içmedim" diyerek etraftakilere küfredip hakaret etmeye başladı. Küfürler üzerine mahalleli taksiciyi tekme, tokat darp etmeye başladı. Olay yerindeki polis ekipleri taksiciyi öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Darp sırasında başından yaralanan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

"DAHA GELİRKEN BAYGINDI, HAYATIMIZI ZOR KURTARDIK"

Taksinin çarptığı hurda aracının sahibi "Taksici daha gelirken baygın vaziyetteydi uyuşturucu mu ne içmiş, direkt sürükleye sürükleye arabanın arasına sıkıştırdı bizi, hayatımızı zor kurtardık. Ayaklarımız kopuyordu, dizimde şişlik oldu. Yarım saat ayılmasını bekledik. Polis çağırdık ambulans geldi. Sağlık ekipleri bize baktı sonra onu ayılttılar. Taksici suçunu kabul etmedi. Küfürlü konuşup insanların üstüne yürüdü. 'Ben uyuşturucu içmedim, torbacı değilim' diyordu. Mahalleliyi tahrik etti; onlar da dövdüler" dedi. 

"BONZAİ İÇİP TAKSİ KULLANDIĞI İÇİN DÖVDÜLER"

Taksinin çarptığı motosiklet sahibi Ahmet Seyisoğlu "Ticari bonzai içmiş baygın şekilde geliyor. Ben motorun üzerindeydim yeni inmiştim duruyordum. Önce bana sonra hurdacıya vurdu. Vurduktan sonra yarım saat arabanın içinde baygın kaldı. Sonra gelen sağlık ekipleri onu ayılttılar. Kendine gelince aşağıya indi ben bir şey içmedim, diyor. Kaza sonrası taksiyi ben stop ettim. Bana "Beni gasp ettin" diyor. Sonra polis geldi. Bonzai içip taksi kullandığı için mahallenin gençleri taksiciyi dövdü. Bu taksiye bizim çocuklarımız, ailemiz binebilir, daha farklı kaza olabilir. Taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan taksiciye dayak

KAZA VE DAYAK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksinin motosiklete ve hurdacı arabasına vurduktan sonra durması, çevredekilerin kaza yapan taksinin başında toplanması, taksi sürücüsü S.A'nın darp edilmesi ve polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. 

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Ayrıca kaza sonrası kullandığı taksinin içinde kendinden geçmiş halde olan S.A vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

 

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