Uyuşturucu kaçakçısı 1.5 yıl önce firar etmiş
İstanbul'da 9 yıl önce yakalanan ve 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan uyuşturucu kaçakçısı İslam Yakut’un 2017’nin haziran ayında yarı açık cezaevinden izinli ayrıldıktan sonra firar ettiği ortaya çıktı.
Yakut’un, firari savcı Zekeriya Öz’ün 2010’da bir avukat yolladığını, FETÖ’nün kendisinden 2 milyon dolar istediğini, rakamın sonra 3 milyon dolara çıktığını, teklifi kabul etmeyince cezasının arttığını söylediği iddia edilmişti. Narkotik polisi, 21 Haziran 2009’da Yakut’u uyuşturucudan gözaltına aldı. Yakut, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 yıl Silivri Kapalı Cezaevi’nde kalan Yakut daha sonra yarı açık cezaevine konuldu. İddiaya göre özel bir üniversitenin kamu yönetimi bölümünü kazanan Yakut, sınavlara jandarma eşliğinde gidip gelirken daha sonraları hafta içi izinli olarak okula gitti. 2017 yılının haziran ayında özel izin alan Yakut bir daha dönmedi. Yakut’un 2017’de 4 defa özel izin 2 defa da mazeret izni kullandığı bildirildi.
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