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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN-Damla GÜLER/İSTANBUL
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Uyuşturucu kaçakçısı 1.5 yıl önce firar etmiş

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Uyuşturucu kaçakçısı 1.5 yıl önce firar etmiş

İstanbul'da 9 yıl önce yakalanan ve 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan uyuşturucu kaçakçısı İslam Yakut’un 2017’nin haziran ayında yarı açık cezaevinden izinli ayrıldıktan sonra firar ettiği ortaya çıktı.

Yakut’un, firari savcı Zekeriya Öz’ün 2010’da bir avukat yolladığını, FETÖ’nün kendisinden 2 milyon dolar istediğini, rakamın sonra 3 milyon dolara çıktığını, teklifi kabul etmeyince cezasının arttığını söylediği iddia edilmişti. Narkotik polisi, 21 Haziran 2009’da Yakut’u uyuşturucudan gözaltına aldı. Yakut, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 yıl Silivri Kapalı Cezaevi’nde kalan Yakut daha sonra yarı açık cezaevine konuldu. İddiaya göre özel bir üniversitenin kamu yönetimi bölümünü kazanan Yakut, sınavlara jandarma eşliğinde gidip gelirken daha sonraları hafta içi izinli olarak okula gitti. 2017 yılının haziran ayında özel izin alan Yakut bir daha dönmedi. Yakut’un 2017’de 4 defa özel izin 2 defa da mazeret izni kullandığı bildirildi.

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