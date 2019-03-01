Uyuşturucu ile savaşta yeni dönem
Sağlık Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir döneme hazırlanıyor. Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Projesi “BAHAR” ile rehabilitasyon hizmeti bundan böyle bireyin yaşına, cinsiyetine, kültürüne ve değerlerine göre verilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artık kişileri tedavi olur olmaz bırakmayacağız. 3-6 ay arasında değişen bir rehabilitasyon dönemi olacak. Bu dönemde bağımlıların, yer yer medikal tedavisi devam ederken birlikte yaşama, meslek edindirme gibi bir dönemi geçirmesini istiyoruz” dedi. Bakanlık kaynakları, proje ile ilgili şu bilgileri verdiler:
CİNSİYET, KÜLTÜR, YAŞ
Merkezlerde tıbbi tedavi, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, aile grup çalışmaları, sosyal beceri eğitimi, psiko-eğitim, iş ve uğraşı aktiviteleri yapılması planlanıyor. Rehabilitasyon hizmeti bireyin yaşına, cinsiyetine ve değerlerine göre yapılacak.
Uyuşturucu kullanımında 6 yılda 0.4 puanlık artış yaşandı. En az bir kere uyuşturucu kullanım oranı yüzde 2.7’den yüzde 3.1’e yükseldi.
Bağımlılıkla mücadele için ‘Bağımlılığa Bütüncül Yaklaşım Modeli’ planlandı.
ALO 191 hattına 184 bin 513 çağrı alındı.
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