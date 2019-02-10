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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.02.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor

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Uyuşturucu ile mücadeleye vatandaş desteği artıyor

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen mobil uygulama "UYUMA", yaklaşık 4 ayda 118 bin kişi tarafından cep telefonlarına indirildi.

Bakanlık tarafından yerli imkanlarla geliştirilen UYUMA Projesi, geçen yıl Eylül ayında hayata geçirildi. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde vatandaş desteğini en üst seviyeye çıkaran uygulama, sanal marketler üzerinden akıllı cep telefonlarına yüklenebiliyor.

Uygulamayı indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikten sonra SMS ile aldıkları doğrulama kodunu yazarak programı kullanmaya başlıyor. Tek tuşla ihbara imkan tanıyan uygulamada vatandaşlar, isteğe bağlı açıklama yazabiliyor, suça ilişkin fotoğraf paylaşımında bulunabiliyor. Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimliği ise kesinlikle gizli tutuluyor.

KULLANICI SAYISI 118 BİN

Şubat ayının ilk haftası itibarıyla 118 bin kullanıcıya ulaşan uygulama sayesinde emniyet birimlerine uyuşturucu suçlarına ilişkin yapılan 4 bin 32 ihbar, olay yerine en yakın polis ekiplerine iletilerek en kısa sürede değerlendirmeye alındı.

Projeye gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden emniyet yetkilileri, uyuturucu ile mücadelede vatandaş desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. 
Yetkililer, uygulamanın daha çok vatandaş tarafından kullanılmasının önemini vurguladı. 

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