Uyuşturucu çetesi saldırısında 16 yaşındaki Fırat öldü!
Esenyurt'ta, geçen ay bir uyuşturucu çetesinin diğer çete üyelerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda, olayla hiç ilgisi olmayan babasına ait telefon bayisinde çalışan 16 yaşındaki Fırat Kıpçak'ın kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Esenyurt Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 30 Haziran 2018 saat 23.00 sıralarında bir araçtan, yol üzerinde bekleyen Ömer A. adlı kişiye, bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateşte hedef kişiye kurşun isabet etmezken, ateş açıldığı sırada cep telefonu bayisinde çalışan 16 yaşındaki Fırat Kıpçak'a kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Kıpçak, çalışanlar ve çevre sakinleri tarafından hemen hastaneye götürüldü. Kıpçak hastanede hayatını kaybederken, saldırganlar kayıplara karıştı.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı araştırmada, olayın bölgede uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yaşayan iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığını belirledi. Ekipler, saldırıdan kıl payı kurtulan Ömer A'nın ifadesini aldı. Ömer A, kendisine saldıran kişilerle ilgili bilgiler verirken, hakkında uyuşturucudan 4.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ömer A, alınan ifadesinin ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Polis, saldırıda kullanılan aracın plakası ve güvenlik kamera görüntülerinden de yola çıkarak saldırganların kimliğini belirledi. Ekipler, geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan operasyonda olayın şüphelisi olarak Suat D. ve Celal S'yi gözaltına aldı. Suat D'nin hırsızlık, yaralama ve uyuşturucudan, Celal S'nin de dolandırıcılıktan Emniyette kaydı çıktı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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