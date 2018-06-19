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    Uyuşturucu baskınında EYP şaşkınlığı...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    19.06.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    Sancaktepe'de uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine basılan bir evde uyuşturucu maddelerin yanı sıra, Kalaşnikof ve otomatik silah ile El Yapımı Patlayıcı(EYP) ele geçti.

    Uyuşturucu baskınında EYP şaşkınlığı...Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine dün gece saat 22.00 sıralarında eve baskın düzenledi. 43 yaşındaki R.C. gözaltına alınırken, aramalarda, 1 adet Kalaşnikof, 1 adet otomatik silah, 155 mermi, 1 adet EYP, 16 adet taş kokain, 4.9 gram toz kokain, 1 adet sahte sürücü belgesi, 20 çek ve senet ile 4 bin 760 TL ele geçti. Emniyette sorgulanan R.C'nin 3 suç kaydı çıktı. R.C. sevkedildiği adliyede tutuklandı.

     

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    Etiketler: istanbul , uyuşturucu operasyonu , son dakika , haberler
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