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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Uyuşturucu baronunun cinayet zanlısı yeğeni yakalandı

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Uyuşturucu baronunun cinayet zanlısı yeğeni yakalandı

Ankara’da 4 ay önce 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırının firari şüphelisi Ankara’nın en büyük uyuşturucu baronu Kadir İnan’ın yeğeni Ferhat Gezer, Kocaeli’de yakalandı.

Olay, 14 Temmuz günü Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi 85. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma pazarı alanında oturan Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K., B.K.’nin husumetli olduğu E.Ö., İ.E., T.D., Y.Ç. ve Ferhat Gezer’in silahlı saldırısına uğradı. Arabayla pazar yerine gelen 4 kişi, kar maskesi takarak ellerindeki silah ve pompalı tüfeklerle Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K.’ya ateş açtı. Saldırıda 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 5 kişi olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içinde yatan yararlıları gören vatandaşlar, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Erdem Güner Başar’in olay yerinde öldüğünü tespit ederken, ağır yaralanan T.A. ve B.K.’yı tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Başar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, dosyayı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

BİRİNCİ DALGA OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI

Zanlıların tespit edilmesi için Cinayet Büro dedektiflerince kurulan özel ekip, saldırganların kimliklerini tespit etti. Araştırmaları derinleştiren dedektifler, tespit edilen 12 adrese şafak vaktinde operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi kıskıvrak yakalanırken, 2 kişinin firar olduğu belirlendi. Yakalanan 6 kişiden E.Ö., İ.E. ve Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet Büro dedektifleri, firari olan 2 kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar neticesinde birinin hiç telefon kullanmadığını ve İstanbul’a kaçtığını belirledi. Tespit sonrası Ankara’dan İstanbul’a giden özel ekip, T.D.’nin Fatih ilçesinde bir evde saklandığını saptadı. Cinayet zanlısı, saklandığı eve şafak vaktinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı özel ekip tarafından Ankara’ya getirildi. Uyuşturucu taciri de olduğu öğrenilen T.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU BARONUNUN YEĞENİ KOCAELİ’DE YAKALANDI

Firari olan son zanlı Ferhat Gezer’in yakalanması için hummalı bir çalışma içerisine giren ekipler, şahsın Kocaeli’de bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen özel ekip, Ankara’dan Kocaeli’ne gitti. Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ve Kocaeli Özel Harekat polisleri ile birlikte Ferhat Gezer, saklandığı evde şafak vaktinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evinde yapılan aramada sahte kimlik, 1 silah, içinde 15 adet mermi bulunan şarjör ve kutu içerisinde 135 adet mermi ele geçirildi. Ferhat Gezer’in uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Kadir İnan’ın yeğeni olduğu belirlendi.

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de düzenledikleri çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ile birlikte 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların saldırı öncesi alanda keşif yaptıkları da tespit edildi. Operasyonlar neticesinde kayıtlara 'faili meçhul cinayet' olarak geçen olayın yakalanan 8 zanlısından 3’ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö., İ.E., Y.Ç., T.D. ve Ferhat Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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