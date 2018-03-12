Uyumda ‘üst kurul’ kararı... Cumhurbaşkanı atayacak

UYUM komisyonlarının yaptığı çalışmalar, haftada bir başkanlar toplantısı, 15 günde bir üst kurul, ayda bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan büyük toplantıda masaya yatırılıyor. Bir yandan mevzuat taraması, diğer yandan dünya örnekleri incelenirken, 5 uyum komisyonu, metin yazma aşamasına önümüzdeki haftalarda gelecek ve nisan ayı sonunda da taslak metinleri tamamlamış olacak.

KİME BAĞLI OLACAKLAR

Erdoğan başkanlığında yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı ile gelip-gidecek üst bürokrat kadronun kimlerden oluşacağı belirlenirken, personel rejimi ve kamuda kadro daraltması gibi konular risk oluşturacağı için seçimlerden sonraya bırakıldı. Aynı çalışmada, Türkiye’de halen faaliyet gösteren 42 üst kurulun, kime bağlı olacağı da gündeme geldi. Bağımsız ve yarı bağımsız kurulların başkanlarının, cumhurbaşkanı tarafından atanması gündeme geldi.

ESKİ SİSTEM ARTIK YOK

Bakanlıklarla ilişkili olanlar dahil, şimdiye kadar üçlü kararname veya bakanlar kurulu kararıyla gerçekleşen bu atamaların yeni sistemde Cumhurbaşkanı tarafından yapılması değerlendiriliyor. Yeni sistemde, üçlü kararname düzenlemesi ve bakanlar kurulu kararı olmayacağı için bu yetkilerin tümü devredilecek. Meclis tarafından seçilenler düzenleme dışı kalacak.

ÖZERKLİK SORUNU

43 üst kurul dışında, TÜBİTAK, TAİ ve Savunma Sanayii gibi özerk kuruluşların durumu da ayrıca başlık oldu. Ancak bu kurumların, özerk yapılarını koruyacağı ve mevcut sistemle çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Bu kurumların özerk yapılarını kaybetmelerinin sorun olacağının da dile getirildiği belirtiliyor.

ÜST KURUL CENNETİ

T.C. Merkez Bankası, Yüksek Öğretim Kurulu, Telekominikasyon Üst Kurulu, Elektrik Üst Kurulu, Tütün Piyasası Üst Kurulu, Şeker Piyasası Üst Kurulu, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Payasası Üst Kurulu, Hâkim ve Savcılar Kurulu, Doğalgaz ve Petrol Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Doğal Afet Sigortalar Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Borç İdaresi Kurulu, İnternet Üst Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu, Anıtlar Yüksek Kurulu, Transit Petrol Boru Hatları Kurulu, Çoçuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu, Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu, Temiz Enerji Vakfı Üst Kurulu, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Üst Kurulu, Kültür Bakanlığı Denetleme Üst Kurulu, Türkiye Çölleşme ile Mücadele Üst Kurulu, Tıbbi Kötü Uygulama İzleme ve Uzlaştırma Üst Kurulu, Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu, Talih Oyunları Yüksek Kurulu, Dil Tarih Yüksek Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Atatürk Yüksek Kurulu, Muzır Yayınlar Kurulu, Deprem Üst Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu, Haberleşme Yüksek Kurulu, Basın İlan Kurumu ve Para Politikası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (TBMM’de seçiliyor.)