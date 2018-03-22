Uyumda sona doğru: ‘Yüksek bürokrat’ seçimle gelecek

UYUM komisyonları 19 Nisan’a kadar taslak metinlerini oluşturarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlığında yapılacak üçüncü toplantıya sunacaklar. Bu toplantıda, metinlere son şekli verilecek. Düzenlemelerden bir kısmı, TBMM tatile girmeden önce yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin düzenlemelerle, yerel yönetim paketinin öncelikle yasalaştırılması bekleniyor.

BÜROKRATLARA ELEŞTİRİ

Atamalar, ‘cumhurbaşkanının yapacağı atamalar, kanunla yapılacak atamalar ve bakanlara bırakılacak atamalar’ olarak üç gruba ayrıldı. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanıyla gelip-gidecek kadrolar, genel müdür ve yardımcılarına kadar olan kadrolar olarak belirlendi. Daire başkanları ve il müdürlükleri gibi kadrolara bakan atama yapacak. Valiler, büyükelçiler ve üst kurullar özel statülü atamalar olarak adlandırılacak. Üçlü kararname ve bakanlar kurulu kararıyla yapılan atamalar tarih olacak.

Erdoğan yapılan son toplantıda, “Bürokraside hâlâ bir direnç var. Bir türlü demokratik dönüşüm yaşayamadılar” dedi. Erdoğan yeni sistemde, kamu personel rejiminin yenileneceğini ve bu sorunların aşılacağını dile getirdi. Toplantıda, vali ve büyükelçi kadrolarının yeni dönemde yine istisnai kadrolar olarak tanımlanacağı ve atamalarının da ona göre yapılacağı bilgisi verildi. Erdoğan, meslek memurları dışında yapılan büyükelçilik atamalarına atıfta bulunarak, “Bazı büyükelçiliklere yaptığımız atamalar son derece isabetli oldu. Gittikleri ülkelerden çok iyi dönüşler alıyoruz” dedi.

ÇATI YASA

Çalışmaları sürdüren 5 komisyondan biri olan ‘Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu’ da çalışmalarında yol aldı. 6 ayrı yasada bulunan tüm seçim mevzuatı, tek bir yasa metnine dönüştürülürken, toplam 400 olan madde sayısı 200’e düşürülecek. Seçim mevzuatı ile ilgili çalışmalarda, bağımsız cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili başvuru yöntemi konusu tamamlandı. Buna göre, bağımsız adayların 100 bin imzayı ilçe seçim kurullarına vermesi önerildi. Bu durumda, aday gösterilecek kişinin imzalarının teyidi için komisyon kurulacak.

VEKİLE DE İMZA ŞARTI

ÇALIŞMALARDA, cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday olan kişiler için öngörülen 100 bin imza formülünün bir benzerinin, ‘bağımsız milletvekili’ adayları için de uygulanması tartışılıyor. ABD’de bağımsız adayların, belli bir imza karşılığında aday olabildiği belirtildi. AK Parti kurmayları, “Seçimlerde birçok kişi, kazanamayacağını bile bile bağımsız aday oluyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde oy pusulalarında büyük sıkıntı oluşturuyor. Bazı bağımsız adaylara oy bile çıkmıyor. Bunu bir kurala bağlamak lazım. Belirlenen bir oran kadar veya bin imza ile aday gösterilebilecekleri kuralı getirilebilir” dediler.

Cumhurbaşkanı seçiminde, adayın partisinin ismi ve ambleminin bulunmasından vazgeçilebileceği önerisi de geliştirildi. Bu durumda, oy pusulasında sadece adayın ismi ve fotoğrafı olacak. Bu konuda da son sözü liderler söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayları için öngörülen bağış hesabından da vazgeçiliyor. Siyasi partilerin aday göstermesi nedeniyle, ayrı bir bütçeye gerek olmadığı dile getirildi. Uygulama sadece bağımsız adaylar için geçerli olabilecek.