Uyumak abdesti bozar mı?
Belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek olarak tanımlanan abdest hakkında vatandaşlar merak ettikleri sorulara internette yanıt arıyor. 'Uyumak abdesti bozar mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar bu hususta bilgi almak adına Diyanet kaynaklarını sorguluyor. İşte, 'Uyumak abdesti bozar mı?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıt…
"Uyumak abdesti bozar mı?" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın verdiği cevap şöyle;
"Uykunun abdesti bozmasındaki ölçü, yere sağlam bir surette oturup oturmamaktır. Buna göre yan yatarak ve namaz dışında secdedeymiş gibi durarak uyumak abdesti bozar. Ancak, uyku ile uyanıklık arasındaki hâlde veya yere sağlam bir surette oturmuş ve mafsalları gevşememiş bir haldeyken uyumak abdesti bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 53). Bu bakımdan mesela ulaşım araçlarında oturarak seyahat eden yolcuların, dik otururken koltukta uyumaları durumunda abdestleri bozulmaz."
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