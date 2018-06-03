Uyum yasalarına 'fren' iddiası

Düzenlemelerin seçimin hemen ardından hayata geçirileceği, bunun nedeninin de kamu çalışanlarını tedirgin etmemek olduğu iddia ediliyor.



AK Parti’de uyum yasalarını hazırlayan ekip, iki gün önce yine bir araya geldi. KHK ile özellikle üç alanda yapılması gereken yasal düzenlemeler, bir kez daha gözden geçirildi. Gecikmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun miting programı nedeniyle metinlere son şeklinin verilememesinden kaynaklandığı öne sürülüyor.



Ancak siyasi kulislerde, beklemenin nedeninin farklı olduğu belirtiliyor. Bu düzenlemelerin seçimlere iki hafta kala yapılmasının, çalışan psikolojisi açısından olumsuz algı yaratacağı düşünülüyor. Kulislerde, uyum çalışmalarında, kamu personeli rejimi ve memurların çalışma düzenleriyle ilgili hiçbir tasarrufun olmadığının ifade edilmesine karşın yapılacak düzenlemelerin genel başlıkları itibarıyla kamu çalışanlarında dalgalanma, gelecek kaygısı yaratabileceği iddia ediliyor. Kamuda sadece memur olarak çalışanların sayısı 2.7 milyonu aşıyor.



