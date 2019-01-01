Uyum sorunu merkeze aldırdı
RESMİ Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bu görevden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.
Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut da 3. Ordu Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı’na getirildi.
APOLET TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI
Orgeneral Temel, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi öncesinde apolet polemiğinin gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda yer alan Orgeneral Temel’i, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sert sözlerle eleştirirken, “Seçilirsem apoletlerini sökeceğim” demişti.
KULİSLERDE İKİ İDDİA
Orgeneral Temel’in görev değişikliği nedeniyle askeri kulislerde iki iddia konuşuluyor. Temel’in terörle mücadelede ödüllendirilmesini istediği iki ismin listeye alınmadığı, bu isimlerden birinin de Orgeneral Temel gibi görev değişimi yapılan Tuğgeneral Barut olduğu öne sürüldü. Temel’in bu nedenle terörle mücadelede ödül alanlar törenine katılmadığı ortaya atılan iddialar arasında. İkinci iddia ise Orgeneral Temel’in uzun süredir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile uyum sorunu ve görüş ayrılığı yaşadığı, son olay sonrası Akar ve Güler’in Temel’in görev değişikliğini istediği yönünde.
FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI’NIN KOMUTANI
Orgeneral Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanı’yken FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı’na getirildi. Bu görevi korgeneral sıfatıyla 2 yıl yürüttükten sonra 2018 yılındaki Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral Temel, TSK’nın Suriye’de yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının da sevk ve idaresinden sorumlu komutandı. Sahada aktif olarak rol aldı. Orgeneral Temel, terör örgütü PYD/YPG’ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı harekâtının başarıyla tamamlanmasından sonra da Afrin’e gitmişti. İdlib’de çatışmasızlık bölgesi çerçevesinde kurulan gözlem noktaları ile Menbiç kırsalındaki faaliyetler de Orgeneral Temel’in sahadaki görevleri arasındaydı. m
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