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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uyum sorunu merkeze aldırdı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Uyum sorunu merkeze aldırdı

RESMİ Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bu görevden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.

Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut da 3. Ordu Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı’na getirildi.

APOLET TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Orgeneral Temel, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi öncesinde apolet polemiğinin gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda yer alan Orgeneral Temel’i, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sert sözlerle eleştirirken, “Seçilirsem apoletlerini sökeceğim” demişti.

KULİSLERDE İKİ İDDİA

Orgeneral Temel’in görev değişikliği nedeniyle askeri kulislerde iki iddia konuşuluyor. Temel’in terörle mücadelede ödüllendirilmesini istediği iki ismin listeye alınmadığı, bu isimlerden birinin de Orgeneral Temel gibi görev değişimi yapılan Tuğgeneral Barut olduğu öne sürüldü. Temel’in bu nedenle terörle mücadelede ödül alanlar törenine katılmadığı ortaya atılan iddialar arasında. İkinci iddia ise Orgeneral Temel’in uzun süredir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile uyum sorunu ve görüş ayrılığı yaşadığı, son olay sonrası Akar ve Güler’in Temel’in görev değişikliğini istediği yönünde.

FIRAT KALKANI VE  ZEYTİN DALI’NIN KOMUTANI

Orgeneral Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanı’yken FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı’na getirildi. Bu görevi korgeneral sıfatıyla 2 yıl yürüttükten sonra 2018 yılındaki Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral Temel, TSK’nın Suriye’de yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının da sevk ve idaresinden sorumlu komutandı. Sahada aktif olarak rol aldı. Orgeneral Temel, terör örgütü PYD/YPG’ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı harekâtının başarıyla tamamlanmasından sonra da Afrin’e gitmişti. İdlib’de çatışmasızlık bölgesi çerçevesinde kurulan gözlem noktaları ile Menbiç kırsalındaki faaliyetler de Orgeneral Temel’in sahadaki görevleri arasındaydı. m 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.12.2018) 2
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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