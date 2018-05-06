Uyum KHK'sı için yetki yasası

Seçimlerden sonra bu yasaları çıkarmanın zorluğunu öngören hükümet, TBMM’de son iş olarak çıkartacağı yetki yasasıyla ‘sistemin büyük bölümünü’ Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) yapacak.



Hükümet tarafından çıkartılacağı açıklanan ‘Yetki Yasası’yla yapılması planlanan düzenlemeler, günlerden beri tartışılıyor. Yeni sistemin uyum yasalarını çıkarmak için alınması planlanan yetkinin, kullanma kapsamının beklenenden geniş olacağı belirtiliyor. AK Parti’de 5 komisyon tarafından sürdürülen ‘devletin yeniden yapılandırılması’ çalışmaları, bu yetki yasasının konusu olacak.



AMAÇ YAZILACAK

Gelecek günlerde 3 madde olarak TBMM’ye gönderilecek ‘Yetki Yasası’, tüm diğer yetki düzenlemeleri gibi hangi amaçla çıkarıldığını içerecek. Alınan yetki, bu amaç dışında kullanılmayacak. AK Parti, bu yetkiyi ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişteki zorunlu uyum yasaları için alacak. Ancak bunun kapsamı beklenenden fazla olacak.



UYUMUN ÇATISI

İktidar Partisi, seçimlerin ardından TBMM’nin derhal toplanarak sayıları birden fazla olacak uyum yasalarını çıkarmanın hem zaman alacağı hem de sıkıntı yaratacağı hesabıyla, tüm bu temel düzenlemeleri, Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) yapacak. ‘Yürütmenin yapılandırılması, Cumhurbaşkanıyla gelip gidecek yüksek bürokratların tanımı, yerel yönetimlerle ilgili uyum düzenlemeleri, siyasi partiler ve seçim yasalarındaki uyum’ gibi tüm başlıklarda adımlar bu yetkiyle atılacak.



AK Parti’nin uyum yasaları için oluşturduğu Uyum Üst Komisyonu, TBMM’ye gönderilecek ‘Yetki Yasası’nın kapsamıyla ilgili çalışma yaptı. Belirlenen çerçeve, seçimlerin ardından çıkartılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ‘zemin’ hazırlamayı amaçlıyor. AK Parti kurmayları, yeni hükümet sistemini devreye sokmak için gereken zorunlu değişiklikler yapılmadan Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarmayacağını, aksi durumda ‘yasa ile kararnamenin çelişeceğini’ anlattılar.



YASAYLA ÇELİŞİR

Parti kurmayları, “Örneğin, mevcut sistemde bakanlık kuruluşları ile üst düzey atamaların kendi yasaları bulunuyor. Yeni sistemde ise bu iki konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıyor. Eğer bu yasalarda gerekli değişikliği yapmazsanız, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartamazsınız. Çıkartsanız da yasayla çelişir ve çelişmesi durumunda yasa geçerli olur. Sistem aylarca tıkanır. Zaman sorunu nedeniyle uyum düzenlemeleri yetki yasasıyla yapılacak” dediler.