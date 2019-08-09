Uyudu... 1 hostes öldü 8 yaralı
HAVAİST’in 104 numaralı, 34 YJ 0259 plakalı otobüsünü kullanan Niyazi Yılmaz saat 06.45’te İstanbul Havalimanı’ndan 8 yolcusuyla birlikte Beylikdüzü’ne doğru hareket etti.
İlk durak Çatalca’nın ardından Büyükçekmece’ye doğru giden Yılmaz, saat 07.30 sıralarında Tepecik’e geldiğinde iddialara göre direksiyon başında uyudu. Kontrolden çıkan otobüs hiç fren yapmadan önce yol kenarındaki manav tezgâhlarına, ardından elektrik direğine çarptı. Otobüsün hız ibresinin 88 kilometrede takılı kaldığı görüldü. THY’nin Bangkok-İstanbul uçuşu sonrası eve dönen kabin memuru Didem Şam (31) hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Havaist otobüslerinin 2 aydır bu yolu kullandıklarını belirten esnaf Ahmet Gülen, “Son hızla gidiyorlar. Sürekli kural hatası yapıyorlar” dedi.
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