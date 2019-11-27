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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Uykuda düşme hissi neden olur? Rüyada düştüğünü görmek ne anlama gelir?

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Uykuda düşme hissi neden olur? Rüyada düştüğünü görmek ne anlama gelir?

Uyku halinde yaşadığımız durumların neden ve anlamı zaman zaman merak konusu oluyor. Uykuda düşme hissi ve rüyada düştüğünü görmek de bu durumlardan bazıları. Hem uykuda düşme hissi hem de rüyada düştüğünü görmek sık yaşanılan bir durum. Peki, Uykuda düşme hissi neden olur? Rüyada düştüğünü görmek ne anlama gelir?

Uykuya daldığınız sırada düşme hissi yaygın olarak karşılaşılan bir durum ve insanların yaklaşık %70’i uykularında düşüyormuş hissine zaman zaman kapılıyor. Uykuda düşme hissiyle ilgili olarak farklı görüşler var.

Vücudumuzun işlevlerinde bazı değişimlere neden olan uykunun farklı evreleri var ve bu evrelerde vücut işlevlerinde ortaya çıkan değişimler de birbirinden farklı. Uykuya dalarken yaşadığımız düşme hissine istemsiz kas hareketleri neden oluyor.
Örneğin uyku ile uyanıklık arasında kolayca geçiş yapılan birinci kasların etkinliği azalır. Düşme hissi tam da kasların etkinliğinin azaldığı bu evrede ortaya çıkıyor. Diğer bir görüş ise bu durumun basit bir koruyucu refleks olduğu. Bu görüşe göre uykuya geçiş sırasında beyin, kas etkinliğindeki azalmayı ve kasların gevşemesini vücudun gerçekten düştüğü şeklinde algılıyor. Vücudun kendini koruyabilmesi için kaslara kasılma mesajı gönderiyor.

Uyku sırasında yaşadığımız düşme hissine aşırı kafein tüketimi, stres ve uykusuzluk gibi durumlar neden olabiliyor.

Rüyada düştüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada düştüğünü görmek ile düşme sonucunda zarar görmek farklı yorumlanmaktadır. Rüyada düşmek ferahlık ve esenlik bulmaya işaretken; Rüyada düşüp bir yerlerini kırmak ya da incitmek pek iyi şeylere yorulmaz; bu, maddi sıkıntılara ve yokluğa işaret olabilir.
Rüyada kişinin yürürken yolda düşmesi işlerinin artacağına, kazancının çoğalacağına ve rüya sahibinin bolluğa kavuşacağına delalet eder.

 

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