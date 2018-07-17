Uykuda diş sıkma neden olur? Uykuda diş sıkma tedavisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUykuda diş sıkma neden olur? Uykuda diş sıkma tedavisi
GeriGündem Uykuda diş sıkma neden olur? Uykuda diş sıkma tedavisi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
17.07.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Uykuda diş sıkma neden olur? Uykuda diş sıkma tedavisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uykuda diş sıkma neden olur? Uykuda diş sıkma tedavisi

Gün boyu şehir hayatı veya iş hayatına bağlı yaşanan stres, uyku sırasında diş sıkmaya neden olabilir. Hastalar genellikle dişlerini sıktığının farkında bile olmuyor. En sık görülen uyku bozukluklarından biri olan diş sıkma, uykuda konuşma ve horlamadan sonra üçüncü sırada karşımıza çıkıyor. Peki, Uykuda diş sıkma neden olur? Uykuda diş sıkma tedavisi nasıl yapılır?

Uykuda diş sıkma konusunda yapılan bazı araştırmalar, diş sıkma sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamakta. Bazı araştırmalar ise bu durumun sebebini merkezi sinir sistemi rahatsızlığından ileri geldiğini gösteriyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Uykuda diş sıkma neden olur?' sorusunun yanıtı ve uykuda diş sıkma tedavisi hakkında merak edilen detaylar...

Tanımı: Diş sıkma genellikle uyku sırasında, çoğunlukla da hastanın farkında olmadan yaptığı aşırı çene hareketleridir ve çene eklem problemlerine yol açar.  Bruksizm ise diş sıkarken ses çıkmasıdır (gıcırdatma). Genellikle uyku sırasında olan bu durum bazı kişilerde gün içerisinde de ortaya çıkabilir. Hastalığın psikolojik ve fizyolojik sebepleri vardır. Stres bruksizmin nedenleri arasında önemli bir faktördür. Mükemmeliyetçi, rekabetçi, yönetici konumundaki kişilerde daha sık rastlanır. Hastalığın kadın ve erkekte görülme olasılığı aynıdır. Ama agresif, titiz, rekabetçi kişiler risk grubundadır.

Şikayetleri: Hastalığın en önemli belirtisinin diş gıcırdatmasıdır. Diş sıkma alışkanlığı edinen kişilerin büyük bir kısmı bu durumun farkında dahi değil.  Bu hastalar, ancak gece boyu dişlerini sıktıkları için sabah ciddi yüz ağrılarıyla (şakak ve yanak bölgesinde kas ağrısı) uyanma şikayeti oluyor.  İlk etapta yüz ağrılarıyla kendini hissettiren diş sıkma problemi, ileri dönemde gece boyu süren çene aktivitesine bağlı olarak sabahları yorgun uyanma, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları ve diş sıkma ve diş gıcırdatmaya bağlı olarak çene eklemine aşırı yük gelmesi sonucunda, eklemde kilitlenme, çıtırtı sesleri ve ağrı olabilir.

Bu belirtilerin hepsi ya da birkaçı diş sıkma ve diş gıcırdatmanın başlamasından hemen sonra gözlenmez. Belirtilerin ortaya çıkması, rahatsızlığın şiddetine göre uzun yıllar sürebilir. Bazı durumlarda ise çok az belirti görülür.

Bulguları: Bu belirtilerin başında ağızda aşınmış düzleşmiş dişler,dişlerin çiğneyici yüzeylerinde mine kayıpları, diş yüzeylerinde meydana gelen aşınmaların ilerlemesi ya da hızlı gelişmesi sonucunda, dişlerde hassasiyet, yani soğuk ve sıcağa karşı aşırı duyarlılık, diş kırıkları,diş etlerinde çekilme ve diş sert dokuları üzerinde çentiklenme, dişlerde sallanmalar. 

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Hastalarımız bu belirtilerden şikayet ederek başvurduğunda, kendilerine klinik ve gerekirse radyolojik muayene sonucu diş sıkma teşhisi konulur ve tedaviye geçilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : 

Diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlığının tedavisinin birinci amacı, çene ekleminde geri dönüşümsüz zararlar bırakan, normal dışı çene hareketlerini engelleyerek, çene eklemini korumak, varsa ağrıyı ortadan kaldırmak ve dişlerin aşınmasını engellemektir. Bu amaçla, hastanın gece uyurken takacağı, dişlerine uygun olarak hazırlanan silikon plaklar kullanılmaktadır. Plak, uyku esnasında dişlerin birbiriyle direkt temasını keserek aşınmayı engellemekte, böylece çene eklemini rahatlatmakta ve ağrıyı ortadan kaldırmaktadır.

Durum fizyolojikse öncelikle diş hekimi müdahalesi şarttır. Eğer durumda psikolojik bir tablo söz konusu ise psikiyatri ile birlikte diş hekimleri kombine tedavi uygulayabilir. Hastalığın tedavisindeki amaç dişlerde çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır.

Ancak şiddetli vakalarda gece plağının yanı sıra, stresi azaltmaya yönelik tedaviler, kas gevşetici ve uyku düzenleyici ilaçlar ayrıca yüz kaslarını gevşetecek masajlar yapılabilir. Özellikle çene, boyun ve omuz kasları rahatlatılmalıdır. Bu tip diş sıkma ve gıcırdatmanın ileri aşamalarında, dengeli bir diş teması ve çene hareketlerinin sağlanması için, eski ya da hatalı yapılmış dolgu ve protezlerin yenilenmesi ve mutlaka eksik olan dişlerin uygun görülen uygulamalarla tedavi edilmesi gerekir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir :

Hastalıklarla ilgili önlem almak istiyorsak, öncelikle tetikleyici etkenler olan sıkıntı ve stresi ortadan kaldırmalıyız. Kişinin hayat tarzına dikkat ederek stresten uzak durmaya özen göstermesi “bruksizm” oluşumuna engel olabilir.

Düzenli yapılan diş kontrolleri sırasında durum hekim tarafından fark edilip gerekli önlem ve tedaviler yapılabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Dini duygularımızı suistimal ederek 15 milyon dolandırdılar'

Bedelli için CHP ve MHP'den ilk açıklama

'Hero' tişörtünden pişman olmuş!

Asker peşlerinde! Kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı