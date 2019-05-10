Uyku nöbeti tutun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da çok sayıda hemşerisi olan 15 ilin başkanlarıyla görüşerek “Seçimi kazanmak için gerekirse uyku nöbeti tutun” talimatı verdi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’daki seçimleri yenileme kararı almasının ardından MHP de hedefini küskün seçmenler üzerine yoğunlaştırdı. 31 Mart’ta sandığa gitmeyen yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın çoğunun 23 Haziran’da yenilenecek olan seçime kadar kapısının çalınması hesaplanıyor. MHP, İstanbul’un demografik yapısını da değerlendirdi. İstanbul’da çoğunlukla Karadenizli yurttaşların ikamet ettiği belirlenirken, MHP Lideri, bu kapsamda görüşme yapmak üzere Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin’in il başkanlarını dün Genel Merkez’e davet etti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, il başkanlarına “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin beka sorunu olduğu ve bu sorunun devam ettiğini” belirterek, “Cumhur İttifakı’nın başarısı için tüm teşkilat birimlerinden her türlü gayretin içinde olması gerektiğini” vurgulandı. Özellikle genel merkeze çağrılan il başkanlarının İstanbul’a giderek, ‘hemşeri’ ziyaretleri yapması istenirken, Bahçeli’nin “Gerekirse uyku nöbeti tutun” dediği de kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle