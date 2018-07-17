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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu neden olur?

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Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu neden olur?

Güne daha enerjik başlamak için iyi bir uyku şart. Sağlıklı bir yaşam için kilit nokta düzenli ve derin bir uykudan geçiyor. Ancak toplumda çok sayıda kişi uyku bozukluğu problemleri ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu neden olur?

Son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan sağlık problemlerinden biri de uyku bozukluğu oldu. Söz konusu problem hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette yaptıkları araştırmalarla, probleme dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında, uyku bozuklukları hakkında tüm detaylar...

Tanımı: Uyku her insanın sağlığı için her gün yaşamak zorunda olduğu bir dönemdir. Temel amacı yorucu gündelik yaşamdan sonra vücudun ve beynin dinlenmesini sağlamaktır.  Uykunun evre 1,2,3 ve REM (İngilizce Rapid Eye Movement / Türkçe Hızlı Göz Hareketleri) olmak üzere tanımlanmış dört temel bölümü tanımlanmıştır. Bu bölümler çoğunlukla vücudun zihnen dinlenmesini ve kasların gevşemesini sağlar.  Kişiyi dinlenmiş ve güçlenmiş olarak yeni güne başlatan bir uyku görevini başarmış demektir.

Uyku döneminde tam dinlenemeyen veya az dinlenen vücut, yeni güne yorgun başlamaktadır. Gün içerisinde dikkatini toplayamamakta ve sürekli uykululuk hissi ile günlük işlerini yapmaya çalışmaktadır.

Şikâyetleri: Uyuyamama, uykudayken konuşarak uyanma, uykuda bilinçsiz hareketler, diş gıcırdatma, uyurken bacaklarda aşırı hareketlilik, gece boğulma hissi ile uyanma, gündüz yorgun uyanma, baş ağrısı, aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı, depresyon, ağır hastalık durumunda boş kaldığı her ortamda uyumaya meyil başlıcaları olarak sayılabilir.         

Bulguları: Gündüz yorgun uyanma, baş ağrısı, aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı, depresyon, ağır hastalık durumunda boş kaldığı her ortamda uyumaya meyil, uykudayken yemek yeme, uyur gezerlik hali.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Uyku kaydı yapan uyku bozuklukları ile ilgilenen bir merkeze muayene için müracaat edilmelidir. Hekiminiz muayene sonrası gerekirse kulak burun boğaz, nöroloji, diş hekimliği, psikiyatri  gibi diğer branş hekimlerinden yardım isteyebilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :     

Uyku apnesi tanısı alan hastaların büyük kısmında  göğüs hastalıkları uzman doktorunun uygun göreceği pozitif basınç uygulayan (PAP) cihazlar kullanırlar.

Hekiminiz tedavi için gerekirse kulak burun boğaz, nöroloji, diş hekimi  gibi diğer branş hekimlerinden yardım isteyebilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Tanı koyan hekim ile yakın bilgi alışverişi içinde olmak en önemli kısımdır. Önerilen bir cihaz var ise cihaz uyumsuzluğu veya herhangi bir şikâyet için beklenmeden tanı koyan doktora müracaat edilmelidir. Bunun dışında ilgili hekimle ortak karar verilen uygun aralıklarla kontrollere gidilmelidir. Kullanılan cihazın yetkili servisinin isteğine göre cihaz kontrollerinin düzenli yapılması gerekir.

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