Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu neden olur?
Güne daha enerjik başlamak için iyi bir uyku şart. Sağlıklı bir yaşam için kilit nokta düzenli ve derin bir uykudan geçiyor. Ancak toplumda çok sayıda kişi uyku bozukluğu problemleri ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğu neden olur?
Son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan sağlık problemlerinden biri de uyku bozukluğu oldu. Söz konusu problem hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internette yaptıkları araştırmalarla, probleme dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında, uyku bozuklukları hakkında tüm detaylar...
Tanımı: Uyku her insanın sağlığı için her gün yaşamak zorunda olduğu bir dönemdir. Temel amacı yorucu gündelik yaşamdan sonra vücudun ve beynin dinlenmesini sağlamaktır. Uykunun evre 1,2,3 ve REM (İngilizce Rapid Eye Movement / Türkçe Hızlı Göz Hareketleri) olmak üzere tanımlanmış dört temel bölümü tanımlanmıştır. Bu bölümler çoğunlukla vücudun zihnen dinlenmesini ve kasların gevşemesini sağlar. Kişiyi dinlenmiş ve güçlenmiş olarak yeni güne başlatan bir uyku görevini başarmış demektir.
Uyku döneminde tam dinlenemeyen veya az dinlenen vücut, yeni güne yorgun başlamaktadır. Gün içerisinde dikkatini toplayamamakta ve sürekli uykululuk hissi ile günlük işlerini yapmaya çalışmaktadır.
Şikâyetleri: Uyuyamama, uykudayken konuşarak uyanma, uykuda bilinçsiz hareketler, diş gıcırdatma, uyurken bacaklarda aşırı hareketlilik, gece boğulma hissi ile uyanma, gündüz yorgun uyanma, baş ağrısı, aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı, depresyon, ağır hastalık durumunda boş kaldığı her ortamda uyumaya meyil başlıcaları olarak sayılabilir.
Bulguları: Gündüz yorgun uyanma, baş ağrısı, aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı, depresyon, ağır hastalık durumunda boş kaldığı her ortamda uyumaya meyil, uykudayken yemek yeme, uyur gezerlik hali.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Uyku kaydı yapan uyku bozuklukları ile ilgilenen bir merkeze muayene için müracaat edilmelidir. Hekiminiz muayene sonrası gerekirse kulak burun boğaz, nöroloji, diş hekimliği, psikiyatri gibi diğer branş hekimlerinden yardım isteyebilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :
Uyku apnesi tanısı alan hastaların büyük kısmında göğüs hastalıkları uzman doktorunun uygun göreceği pozitif basınç uygulayan (PAP) cihazlar kullanırlar.
Hekiminiz tedavi için gerekirse kulak burun boğaz, nöroloji, diş hekimi gibi diğer branş hekimlerinden yardım isteyebilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
Tanı koyan hekim ile yakın bilgi alışverişi içinde olmak en önemli kısımdır. Önerilen bir cihaz var ise cihaz uyumsuzluğu veya herhangi bir şikâyet için beklenmeden tanı koyan doktora müracaat edilmelidir. Bunun dışında ilgili hekimle ortak karar verilen uygun aralıklarla kontrollere gidilmelidir. Kullanılan cihazın yetkili servisinin isteğine göre cihaz kontrollerinin düzenli yapılması gerekir.
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