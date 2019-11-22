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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriUygur Türkü iş insanı böyle öldürüldü…Katil silahına susturucu takıp ateşledi…
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22.11.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Uygur Türkü iş insanı böyle öldürüldü…Katil silahına susturucu takıp ateşledi…

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Fatih’te bir kafede otururken suikaste kurban giden Uygur Türkü iş insanı Saimait Airken öldürülme anı kamera görüntüleri ortaya çıktı…. Suikastçi ağır adımlarla kafeye ilerlerken bir yandan da silahına susturucuyu takıyor… Saniyeler içerisinde iş insanını öldüren katil zanlısı hızla olay yerinden kaçıyor…

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, olay geçen hafta Fatih’teki bir otelin kafesinde meydana geldi… Katil silahına susturucuyu taktı ve tek kurşunla iş insanı Saimait Airken’e ateş ederek hızla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan iş insanı Airken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti..

700 MİLYON DOLARLIK SORUŞTURMAYA ADI KARIŞMIŞTI

Gümrük işiyle uğraşan iş insanı Saimait Airken’in isminin Kızgızistan’dan 700 milyon Dolar paranın yurt dışına çıkarılması soruşturmasına karıştığı öğrenildi…

KATİLİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ YAKALANDI

Uygur Türkü iş insanı böyle öldürüldü…Katil silahına susturucu takıp ateşledi…

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı olayı bin Dolar para karşılığında işlediğini itiraf etti…

TAKİP VE SUİKAST ANI KAMERADA

Uygur Türkü iş insanı Saimait Airken’in takip ve suikast anı kamera görüntülerine CNN Türk TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ulaştı… Katil zanlısının iş insanını günlerce takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı. Kamera kayıtlarına göre, iş insanı Airken, sahte konsolosluk plakalı bir araca binerek dışarı çıkıyor…

Fatih’teki bir otelin kafesinde her şeyden habersiz bir arkadaşıyla oturuyor…Katil ise kafenin merdivenlerinden sakin tavırlarıyla iş insanına doğru yaklaşıyor… bir yandan da silahına susturucu takıyor.. saniyeler içerisinde iş insanına tek el ateş ederek öldürüyor. İş insanının masasında bulunan arkadaşı daha ne olduğunu anlamadan katil hızla olay yerinden kaçıyor…

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