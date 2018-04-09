Uyarmış ama 'binemezsin' dememiş

Mas Park go-kart pistinin işletmecisi S.S. polis ifadesinde, "3 kez şalı çıkarması için uyardım. Kıyafetinin uygun olmadığını söyleyip gömleğinin içine soktu. ‘Bir şey olmaz’ dedi. İlk turda bir şey olmadı. İkinci turda şal aracın arka tekerleğine dolandı” dedi.

Daha önce aynı şekilde ölümlü kazalar olmasına rağmen Havvanur Yalçın’ın, 10 dakikalık tura 10 lira almak için go-kart’a fularla ve kasksız binmesine izin veren işletme sahibi S.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşletmeye ruhsat veren Sarıyer Belediyesi’nin Zabıta Müdürü Erdiç Gül “İşletmenin ruhsatı var. Bir işlem yapmıyoruz. Kaza adli vaka" dedi.

HAPİSTEKİ BABASI HABERLERDEN ÖĞRENDİ

Havvanur’un dayısı İsa Gök yeğeninin go-kart alanına aile yakınlarıyla gittiğini söyleyerek, “Güvenlik görevlisi boynundaki şalını çıkarmasını istemiş. Havvanur da soğuk diye boynuna sardığı şalını çıkarmak istememiş. Güvenlik görevlisi de bunun üzerine müsaade etmiş ve binmişler. İki tur atmış sonra şalı arka tekere dolanmış. Boğazı geriye doğru gitmiş. Sonra hastaneye kaldırmışlar. Hemen gittim. Önce İstinye’de bir hastanedeydi. Kalbi durdu bir kere, hastanede yeniden çalıştırmışlar. Bunun beyine nasıl bir zararı olur bilemiyoruz, bekliyoruz” dedi.

Hastane koridorunda Hürriyet’e konuşan teyzesi ise “Havvanur’un babası hapiste, kızının başına gelenleri haberlerden öğrenmiş, çok sinirli” dedi.

‘BİLİNCİ AÇIK, UYUTUYORUZ’

Havvanur’un tedavi altında olduğu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim’i Celalettin İbrahim Kocatürk şu bilgileri verdi.

“Eşarbın zarar vermesi sonucu boynunda yırtık var. İlk etapta ameliyat düşünmedik. Kendiliğinden iyileşmesini bekledik. Her iki akciğerde de küçük yırtıklar ve yaralanma var. Bilinci açık ama makineye bağlı şekilde uyutuyoruz. Konuşamıyor ancak bizi anlıyor, onunla konuşabiliyoruz. İşaret diliyle bize cevap veriyor. Bu iyi bir durum, beynin zarar görmediği anlamına geliyor. İnşallah sağ salim taburcu edeceğiz diye umut ediyoruz. Düne göre daha az da olsa hayati tehlikesi olduğu da bir gerçek. Yarına kadar uyutulacak.”