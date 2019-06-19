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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)
19.06.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Uyarılara rağmen vazgeçmediler

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Uyarılara rağmen vazgeçmediler

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyuna girmenin tehlikeli ve yasak olmasının belirtilmesine rağmen onlarca çocuk, burada yüzmekten vazgeçmedi.

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, kentte 36 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığında serinlemek amacıyla, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden suya giriyor. Tarihi çeşmeden akan suda yüzdükten sonra parktaki betonların üzerinde güneşlenen çocukları, çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izleyip fotoğraf çekiyor.

Tehlikeli olduğunu bildikleri halde suya girdiklerini ifade eden Kadir Kaplan (12), "Buraya serinlemek için geliyoruz. Hem yüzüp hem eğleniyoruz. Sıcak da olsa, soğuk da olsa geliyoruz buraya. Tehlikeli olsa da olmasa da geliyoruz. Çok sıcak, kuralları çiğniyoruz farkındayız. Burası çok güzel, arkadaşlarımızla geldiğimizde birbirimize öğrendiklerimizi gösteriyoruz. Takla atıyoruz, balıklama atlıyoruz, suya atlıyoruz" dedi.

Resul Polat (10) ise ailelerinden izin alarak suya girdiklerini belirterek, "Burada yüzerek eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla ailelerimizden izin alıyoruz. Bilmeyenler için tehlikeli" şeklinde konuştu.

Çevredeki bazı kişiler ise çocukların yüzme anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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